Женщина впервые возглавила Церковь Англии

Епископ Лондона Сара Муллалли стала первой женщиной, назначенной на должность архиепископа Кентерберийского, - духовного главы Церкви Англии. Об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Великобритании Кира Стармера.
«Король [Великобритании Карл III] одобрил кандидатуру преосвященной и достопочтенной дамы Сары Муллалли для избрания Коллегией каноников Кентерберийского собора вместо преосвященного и достопочтенного Джастина Портала Уэлби», - сказано в заявлении.
Стармер приветствовал назначение Муллалли, заявив, что «Церковь Англии имеет глубокое значение» для Великобритании.