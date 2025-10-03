USD 1.7000
России и Азербайджану больше не по пути?
Новость дня
России и Азербайджану больше не по пути?

Женщина впервые возглавила Церковь Англии

13:55 600

Епископ Лондона Сара Муллалли стала первой женщиной, назначенной на должность архиепископа Кентерберийского, - духовного главы Церкви Англии. Об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

«Король [Великобритании Карл III] одобрил кандидатуру преосвященной и достопочтенной дамы Сары Муллалли для избрания Коллегией каноников Кентерберийского собора вместо преосвященного и достопочтенного Джастина Портала Уэлби», - сказано в заявлении.

Стармер приветствовал назначение Муллалли, заявив, что «Церковь Англии имеет глубокое значение» для Великобритании.

Крупнейший с начала войны удар по газовым объектам Украины
Крупнейший с начала войны удар по газовым объектам Украины обновлено 15:19
15:19 971
Между искренней помощью и политическим трюкачеством
Между искренней помощью и политическим трюкачеством главная тема
13:42 1362
Грабь награбленные русские деньги!
Грабь награбленные русские деньги! наша аналитика
11:22 2746
Вина Азербайджана в «каменных джунглях» Бразилии
Вина Азербайджана в «каменных джунглях» Бразилии ВИДЕО
13:57 1570
Газу хотят отдать наследнику Арафата
Газу хотят отдать наследнику Арафата новый поворот
13:30 1768
Два пассажира: надзирательница и узница
Два пассажира: надзирательница и узница о вечном
11:04 3126
Выявлена еще одна компания Аднана Ахмедзаде
Выявлена еще одна компания Аднана Ахмедзаде следствие ведут знатоки
12:16 3965
Интерес Кремля к маршруту через Азербайджан сдулся?
Интерес Кремля к маршруту через Азербайджан сдулся? еще один вопрос
02:49 8877
Российским заводам не спастись от украинских беспилотников
Российским заводам не спастись от украинских беспилотников видео; обновлено 13:31
13:31 4258
Легендарный Тьерри Анри в восторге от «Карабаха»
Легендарный Тьерри Анри в восторге от «Карабаха»
13:28 2077
Американцы не отдали Гукасяна Армении
Американцы не отдали Гукасяна Армении
13:08 1522

