Вина Азербайджана в «каменных джунглях» Бразилии

На три дня, с 30 сентября по 2 октября, самый густонаселенный город южноамериканского континента, часто называемый «каменными джунглями» Бразилии - Сан-Паулу, фактически стал винной столицей мира, приняв в экспоцентре Norte около 1500 участников с пяти континентов, представивших виноделие более чем 50 стран мира на выставке ProWine São Paulo. Впервые на этом крупном форуме была представлена и продукция из Азербайджана.

Переговоры, начавшиеся весной 2023 года при поддержке Министерства экономики и непосредственно с технической и материальной помощью подведомственного ему агентства AZPROMO, увенчались подписанием двух экспортных контрактов между бразильским импортером, компанией Winelands и двумя ведущими винодельнями Азербайджана, шекинской AzAbrau и расположенной в Агсу группой AzGranata. Упор был сделан на линейку премиальных вин от обоих производителей, в основном из эндемиков (местных сортов винограда), таких как Мадраса и Баян-Ширей. Линейки Sheki Wines Select и Heritage от агсуинских виноделов были с огромным интересом встречены на винном форуме. Важно также отметить, что здесь впервые была представлена обновленная линейка азербайджанского десертного вина Agdam от AzAbrau, уже не первый год предпринимающей усилия по развитию виноградарства в Карабахе и Шеки, возрождающего былую славу знаменитого бренда в его новой ипостаси и на новом уровне, как премиального портвейна. Уникальная премиальная линейка Heritage от AzGranata, как достойный образец азербайджанского виноделия, уже не первый год представленная на британском рынке, теперь доступна и для ценителей в Южной Америке. Мы обратились за комментарием к Азизу Гасымову, эксперту в азербайджанском виноделии. Отметив важность бразильского рынка, Азиз Гасымов подчеркнул, что рынки таких стран американского континента, как Бразилия и США, имеют огромное значение для диверсификации и роста экспортного потенциала винной индустрии Азербайджана.

«Бразилия - это одна из крупнейших экономик Америки и страна с 200-миллионным населением, католическим в основном, активно потребляющим именно вино. Несмотря на наличие собственного производства и соседство с такими именитыми производителями, как Чили и Аргентина, бразильский потребитель интересуется винами, произведенными вне Южной Америки и особенно винами из редких, эндемичных сортов, коими и являются азербайджанские Мадраса, Баян-Ширей, Хиндогны и многие другие», - сказал Азиз Гасымов. «В ноябре этого года в рамках COP30 Азербайджан передает Бразилии эстафету президентства в Климатической конференции ООН, которая пройдет в Белеме. Отношения между нашими странами развиваются очень динамично на всех уровнях. Политика и экономика, культура, спорт и туризм - в этих и многих других сферах мы идем рука об руку. Именно поэтому было важно поддержать инициативу бразильских импортеров и содействовать скорейшему выводу азербайджанских вин на бразильский рынок. Я рад, что после длительных переговоров два крупных производителя выходят на южно-американский рынок, открывая и другим винодельням Азербайджана большую и перспективную дорогу. На бразильском рынке вина есть ниша, которую можно и нужно достойно заполнить продукцией азербайджанского винпрома» - отметил Азиз Гасымов. Заметим, что вслед за успехом Winelands интерес к потенциальному экспорту азербайджанских вин в Бразилию также проявляют и другие национальные производители. Есть надежда, что география присутствия азербайджанских вин на внешних рынках в ближайшее время расширится.