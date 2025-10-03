Даже Котенок признал провал России в войне

Российский военный блогер Юрий Котенок заявил, что Россия за три с половиной года так и не достигла первоначальных целей так называемой «СВО» на территории Украины. Об этом сообщает «Униан».

В интервью одному из российских Telegram-каналов Котенок отметил, что Россия не смогла выполнить задачи по «денацификации» и «демилитаризации» Украины. По его словам, фронт зашел в тупик, а захват всей Донецкой области может растянуться на годы. Блогер подчеркнул, что нынешняя ситуация выглядит безвыходной.

«По приблизительным подсчетам, если мы такими же темпами будем продвигаться по укрепрайонам, ломая оборону противника, то мы будем идти годами... По моим подсчетам, если такими темпами мы будем двигаться вперед, выгрызая десятки метров в день, от года до полутора лет только на освобождение территории «ДНР» нам понадобится», — указал военкор.

Ранее активно поддерживавший российскую военную агрессию и призывавший к ее продолжению, Котенок неожиданно признал, что заявленные военные цели России в Украине остались лишь на бумаге, в то время как реальная ситуация сильно отличается.

«У нас прошло три с половиной года с тех пор, как мы проводим «специальную военную операцию». Насколько мы приблизились к реализации своих целей? Откровенно говоря, мы в начале большого пути, несмотря на потери и разрушения», — отметил российский военный блогер.

Ранее бывший командующий сепаратистов Донбасса Игорь Стрелков (Гиркин), отбывающий наказание в исправительном учреждении, написал в своем Telegram-канале, что Россия не может победить Украину, ей стоит задуматься о выходе из войны. По его словам, РФ не готова к войне с НАТО.