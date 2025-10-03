Будущее аварийно-спасательных работ обсудили в Академии МЧС

В Академии Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана прошло 8-е заседание Комитета по науке и образованию Международной организации гражданской обороны (МОГО), также в его рамках состоялась международная научно-практическая конференция на тему «Периодические изменения в автомобильной конструкции и проблемы аварийно-спасательных работ». Цель заседания заключалась в обсуждении вопросов разработки новых форматов обучения для расширения доступности и снижения затрат для стран-участниц, определения механизмов сертификации, мониторинга качества и развития базы знаний, а также подготовки устойчивого формата, обеспечивающего регулярность и практическую эффективность образовательной деятельности. Основной задачей конференции стало изучение влияния изменений в современных автомобильных конструкциях на проведение аварийно-спасательных операций, обсуждение новых вызовов, связанных с электромобилями, совершенствование вопросов пожарной безопасности и обмен международным опытом.

В мероприятиях приняли участие представители МЧС Азербайджана, ответственные структуры по чрезвычайным ситуациям Казахстана, России, Кыргызстана, Египта, Иордании и Алжира, а также представители соответствующих государственных органов нашей страны, сотрудники Российско-сербского гуманитарного центра, специалисты ведущих вузов, а также профильных центров Азербайджана и зарубежных государств. Сначала было оглашено обращение министра по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковника Кямаледдина Гейдарова к участникам мероприятия. В своем обращении министр отметил новые возможности, которые открывают современные технологические решения для более оперативной и эффективной борьбы с чрезвычайными ситуациями, подчеркнул, что развитие автомобильной промышленности и экологически чистых технологий требует совершенствования методов безопасности, подготовки высококвалифицированных специалистов и оперативного проведения аварийно-спасательных операций. Касаясь значения конференции, Кямаледдин Гейдаров выразил уверенность, что обсуждения и предложения, прозвучавшие в ее рамках, внесут значительный вклад в развитие международного сотрудничества, в том числе в подготовку спасателей, обмен опытом и организацию аварийно-спасательных работ, а также способствуют укреплению взаимодействия с МОГО. С приветственной речью в формате видеоконференции выступил генеральный секретарь Международной организации гражданской обороны Эргюдж Калантарли. Обратившись к участникам с теплыми словами, он отметил важность объединения современных технологических новшеств с практическими потребностями гражданской обороны, подчеркнул необходимость разработки единых стандартов и форматов обучения, формирования исследовательских программ и внедрения механизмов их реализации. Он сообщил, что секретариат МОГО подготовил подробные материалы по этим направлениям для обсуждения участниками и выразил уверенность, что данное мероприятие станет совместным шагом вперед в развитии научно-образовательной экосистемы.