России и Азербайджану больше не по пути?
России и Азербайджану больше не по пути?

Рост цен в Турции превысил ожидания

В Турции в сентябре годовой рост потребительских цен составил 33,29%, сообщает Turkstat.

После пятнадцатимесячного периода замедления инфляция ускорилась: в августе она была 32,95%, тогда как аналитики Trading Economics прогнозировали снижение до 32,5%.

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 33,1% (в августе – 33,3%), алкоголь и табак – на 24,5% (29,7%), одежда и обувь – на 9,8% (9,5%), коммунальные услуги – на 51,4% (53,3%). Транспортные услуги подорожали на 25,3% (24,9%), медицинские – на 35,2% (36,6%), образовательные – на 66,1% (60,9%).

Базовая инфляция, исключающая продукты питания и энергоносители, в сентябре составила 32,54% в годовом выражении против 33% в августе. Потребительские цены выросли на 3,2% по сравнению с августом, превысив средний прогноз экспертов в 2,6%.

Индекс цен производителей (PPI) в сентябре показал годовой рост на 26,6%, что является максимальным значением с января, а в помесячном выражении увеличился на 2,5%, сохранив показатель августа (25,2% и 2,5% соответственно), сообщает Turkstat.

