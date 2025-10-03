Дроны над бельгийской военной базой

Об этом сообщила телерадиокомпания VRT. Министерство обороны Бельгии подтвердило факт происшествия и заявило о начале расследования.

В ночь на 3 октября в Бельгии были замечены 15 беспилотников над военной базой Эльзенборн в восточной части провинции Льеж, граничащей с Германией.

Военная база Эльзенборн — это учебный лагерь, где в том числе проводятся учения по стрельбе, поясняет VRT. По данным бельгийского вещателя, беспилотники заметили случайно — в это время на базе проходили испытания системы обнаружения дронов.

Военный аналитик канала Йенс Франсен рассказал, что, по предварительным данным, беспилотники перелетели из Бельгии через границу в Германию. Там их заметила полиция небольшого города Дюрен. Откуда они прилетели в Бельгию, неизвестно.

За последние несколько недель несколько европейских стран сообщали о неопознанных беспилотниках в своем воздушном пространстве. Из-за сообщений о дронах, в частности, неоднократно прерывали работу аэропорты Норвегии и Дании. Der Spiegel писал, что в конце сентября неизвестные дроны были замечены в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии. Предположительно, они вели слежку за важными объектами инфраструктуры.