России и Азербайджану больше не по пути?
России и Азербайджану больше не по пути?

Дроны над бельгийской военной базой

14:38 337

В ночь на 3 октября в Бельгии были замечены 15 беспилотников над военной базой Эльзенборн в восточной части провинции Льеж, граничащей с Германией.

Об этом сообщила телерадиокомпания VRT. Министерство обороны Бельгии подтвердило факт происшествия и заявило о начале расследования.

Военная база Эльзенборн — это учебный лагерь, где в том числе проводятся учения по стрельбе, поясняет VRT. По данным бельгийского вещателя, беспилотники заметили случайно — в это время на базе проходили испытания системы обнаружения дронов.

Военный аналитик канала Йенс Франсен рассказал, что, по предварительным данным, беспилотники перелетели из Бельгии через границу в Германию. Там их заметила полиция небольшого города Дюрен. Откуда они прилетели в Бельгию, неизвестно.

За последние несколько недель несколько европейских стран сообщали о неопознанных беспилотниках в своем воздушном пространстве. Из-за сообщений о дронах, в частности, неоднократно прерывали работу аэропорты Норвегии и Дании. Der Spiegel писал, что в конце сентября неизвестные дроны были замечены в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии. Предположительно, они вели слежку за важными объектами инфраструктуры.

Крупнейший с начала войны удар по газовым объектам Украины
Крупнейший с начала войны удар по газовым объектам Украины обновлено 15:19
15:19 992
Между искренней помощью и политическим трюкачеством
Между искренней помощью и политическим трюкачеством главная тема
13:42 1368
Грабь награбленные русские деньги!
Грабь награбленные русские деньги! наша аналитика
11:22 2749
Вина Азербайджана в «каменных джунглях» Бразилии
Вина Азербайджана в «каменных джунглях» Бразилии ВИДЕО
13:57 1580
Газу хотят отдать наследнику Арафата
Газу хотят отдать наследнику Арафата новый поворот
13:30 1775
Два пассажира: надзирательница и узница
Два пассажира: надзирательница и узница о вечном
11:04 3130
Выявлена еще одна компания Аднана Ахмедзаде
Выявлена еще одна компания Аднана Ахмедзаде следствие ведут знатоки
12:16 3973
Интерес Кремля к маршруту через Азербайджан сдулся?
Интерес Кремля к маршруту через Азербайджан сдулся? еще один вопрос
02:49 8878
Российским заводам не спастись от украинских беспилотников
Российским заводам не спастись от украинских беспилотников видео; обновлено 13:31
13:31 4265
Легендарный Тьерри Анри в восторге от «Карабаха»
Легендарный Тьерри Анри в восторге от «Карабаха»
13:28 2083
Американцы не отдали Гукасяна Армении
Американцы не отдали Гукасяна Армении
13:08 1530

