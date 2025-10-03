USD 1.7000
EUR 1.9921
RUB 2.0614
Подписаться на уведомления
России и Азербайджану больше не по пути?
Новость дня
России и Азербайджану больше не по пути?

Выявлены связи Маска с китайцами

14:40 439

Недавние показания, данные инсайдером SpaceX в ходе судебного разбирательства, знаменуют собой первый случай раскрытия информации о прямых китайских инвестициях в эту частную компанию.

Хотя запрета на китайское участие в американских военных подрядчиках нет, такие инвестиции строго регулируются, и правительство США рассматривает этот вопрос как серьёзную угрозу национальной безопасности.

Правительство США утверждает, что Китай систематически использует инвестиции в отрасли чувствительные для шпионажа.

Компания позволяет китайским инвесторам приобретать акции SpaceX при условии, что эти средства проходят через Каймановы острова или другие офшорные центры.

Имена инвесторов в недавно обнародованном документе отредактированы, но их адреса простираются от Чили до Малайзии. Один находится в России. По крайней мере двое находятся в материковом Китае. Один — в Катаре.

Согласно судебным документам, шанхайская компания перевела 50 млн долларов для инвестирования в бизнес Маска. После того, как план стал достоянием общественности, SpaceX расторгла сделку.

Крупнейший с начала войны удар по газовым объектам Украины
Крупнейший с начала войны удар по газовым объектам Украины обновлено 15:19
15:19 992
Между искренней помощью и политическим трюкачеством
Между искренней помощью и политическим трюкачеством главная тема
13:42 1368
Грабь награбленные русские деньги!
Грабь награбленные русские деньги! наша аналитика
11:22 2749
Вина Азербайджана в «каменных джунглях» Бразилии
Вина Азербайджана в «каменных джунглях» Бразилии ВИДЕО
13:57 1580
Газу хотят отдать наследнику Арафата
Газу хотят отдать наследнику Арафата новый поворот
13:30 1775
Два пассажира: надзирательница и узница
Два пассажира: надзирательница и узница о вечном
11:04 3131
Выявлена еще одна компания Аднана Ахмедзаде
Выявлена еще одна компания Аднана Ахмедзаде следствие ведут знатоки
12:16 3973
Интерес Кремля к маршруту через Азербайджан сдулся?
Интерес Кремля к маршруту через Азербайджан сдулся? еще один вопрос
02:49 8878
Российским заводам не спастись от украинских беспилотников
Российским заводам не спастись от украинских беспилотников видео; обновлено 13:31
13:31 4266
Легендарный Тьерри Анри в восторге от «Карабаха»
Легендарный Тьерри Анри в восторге от «Карабаха»
13:28 2083
Американцы не отдали Гукасяна Армении
Американцы не отдали Гукасяна Армении
13:08 1530

ЭТО ВАЖНО

Крупнейший с начала войны удар по газовым объектам Украины
Крупнейший с начала войны удар по газовым объектам Украины обновлено 15:19
15:19 992
Между искренней помощью и политическим трюкачеством
Между искренней помощью и политическим трюкачеством главная тема
13:42 1368
Грабь награбленные русские деньги!
Грабь награбленные русские деньги! наша аналитика
11:22 2749
Вина Азербайджана в «каменных джунглях» Бразилии
Вина Азербайджана в «каменных джунглях» Бразилии ВИДЕО
13:57 1580
Газу хотят отдать наследнику Арафата
Газу хотят отдать наследнику Арафата новый поворот
13:30 1775
Два пассажира: надзирательница и узница
Два пассажира: надзирательница и узница о вечном
11:04 3131
Выявлена еще одна компания Аднана Ахмедзаде
Выявлена еще одна компания Аднана Ахмедзаде следствие ведут знатоки
12:16 3973
Интерес Кремля к маршруту через Азербайджан сдулся?
Интерес Кремля к маршруту через Азербайджан сдулся? еще один вопрос
02:49 8878
Российским заводам не спастись от украинских беспилотников
Российским заводам не спастись от украинских беспилотников видео; обновлено 13:31
13:31 4266
Легендарный Тьерри Анри в восторге от «Карабаха»
Легендарный Тьерри Анри в восторге от «Карабаха»
13:28 2083
Американцы не отдали Гукасяна Армении
Американцы не отдали Гукасяна Армении
13:08 1530
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться