Выявлены связи Маска с китайцами

Недавние показания, данные инсайдером SpaceX в ходе судебного разбирательства, знаменуют собой первый случай раскрытия информации о прямых китайских инвестициях в эту частную компанию.

Хотя запрета на китайское участие в американских военных подрядчиках нет, такие инвестиции строго регулируются, и правительство США рассматривает этот вопрос как серьёзную угрозу национальной безопасности.

Правительство США утверждает, что Китай систематически использует инвестиции в отрасли чувствительные для шпионажа.

Компания позволяет китайским инвесторам приобретать акции SpaceX при условии, что эти средства проходят через Каймановы острова или другие офшорные центры.

Имена инвесторов в недавно обнародованном документе отредактированы, но их адреса простираются от Чили до Малайзии. Один находится в России. По крайней мере двое находятся в материковом Китае. Один — в Катаре.

Согласно судебным документам, шанхайская компания перевела 50 млн долларов для инвестирования в бизнес Маска. После того, как план стал достоянием общественности, SpaceX расторгла сделку.