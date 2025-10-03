Заявления Сахибы Гафаровой на 11-м Саммите спикеров парламентов стран G20

Согласно сообщению отдела по связям с общетсвенностью Милли Меджлиса, в церемонии открытия Саммита, проведенного в городе Кейптаун, наряду с руководством правительства и парламента принимающей страны также приняли участие и выступили на ней председатели парламентов государств-участников G20.

В своем выступлении спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова обратила внимание на то, что тема саммита – «Солидарность, Равенство и Устойчивость» – принципы, разделяемые Азербайджаном. Спикер напомнила, что несколько дней назад президент Азербайджана Ильхам Алиев в своей речи на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН представил видение нашей страны: мир и развитие, основанные на международном праве, принципах невмешательства во внутренние дела государств, взаимного уважения и сотрудничества. По словам Сахибы Гафаровой, Азербайджан остался верен этому видению, освобождая свои территории от 30-летней оккупации Арменией с самостоятельной реализацией норм и принципов международного права, и продолжил его, начав мирный процесс с Арменией и парафировав текст мирного соглашения в августе этого года в Вашингтоне

Проинформировав участников саммита о проводимых Азербайджаном энергетических и транспортных проектах, спикер сообщила, что данные проекты внесли вклад в энергетическую безопасность многих стран и укрепили региональные связи. По ее словам, после претворения в жизнь «Маршрута Трампа во имя международного мира и процветания» Зангезурский коридор превратится в важный транспортный узел, соединяющий континенты.

Спикер Милли Меджлиса довела до внимания собравшихся и вклад Азербайджана в глобальное многостороннее сотрудничество. На этом важном международном мероприятии Сахиба Гафарова также представила информацию о деятельности Парламентской сети Движения неприсоединения, которая была создана в 2021 году по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева и в которой в настоящее время председательствует Милли Меджлис.