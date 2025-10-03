Заявления Сахибы Гафаровой на 11-м Саммите спикеров парламентов стран G20

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова посетила Южно-Африканскую Республику с рабочим визитом с целью участия в 11-м Саммите спикеров парламентов стран «Большой двадцатки» (G20).
Согласно сообщению отдела по связям с общетсвенностью Милли Меджлиса, в церемонии открытия Саммита, проведенного в городе Кейптаун, наряду с руководством правительства и парламента принимающей страны также приняли участие и выступили на ней председатели парламентов государств-участников G20.
В своем выступлении спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова обратила внимание на то, что тема саммита – «Солидарность, Равенство и Устойчивость» – принципы, разделяемые Азербайджаном. Спикер напомнила, что несколько дней назад президент Азербайджана Ильхам Алиев в своей речи на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН представил видение нашей страны: мир и развитие, основанные на международном праве, принципах невмешательства во внутренние дела государств, взаимного уважения и сотрудничества. По словам Сахибы Гафаровой, Азербайджан остался верен этому видению, освобождая свои территории от 30-летней оккупации Арменией с самостоятельной реализацией норм и принципов международного права, и продолжил его, начав мирный процесс с Арменией и парафировав текст мирного соглашения в августе этого года в Вашингтоне
Проинформировав участников саммита о проводимых Азербайджаном энергетических и транспортных проектах, спикер сообщила, что данные проекты внесли вклад в энергетическую безопасность многих стран и укрепили региональные связи. По ее словам, после претворения в жизнь «Маршрута Трампа во имя международного мира и процветания» Зангезурский коридор превратится в важный транспортный узел, соединяющий континенты.
Спикер Милли Меджлиса довела до внимания собравшихся и вклад Азербайджана в глобальное многостороннее сотрудничество. На этом важном международном мероприятии Сахиба Гафарова также представила информацию о деятельности Парламентской сети Движения неприсоединения, которая была создана в 2021 году по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева и в которой в настоящее время председательствует Милли Меджлис.
* * *
Во второй день саммита спикер Милли Меджлиса выступила на тему «Усиление устойчивости и ответных мер против катаклизмов». Затронув в своем выступлении роль парламентов в принятии требуемых мер в ответ на катаклизмы и климатические воздействия, спикер парламента Азербайджана сказала, что законодательные процессы должны носить в этих рамках не реактивный, а проактивный характер, отражая адаптацию к изменению климата и снижение рисков как всеобщий подход.
Сахиба Гафарова сообщила участникам, что в прошлом году Азербайджан также представил Национальный адаптационный план, согласованный с Глобальной адаптационной целью, Целями устойчивого развития и документом Сендайской рамочной программы действий по снижению рисков катаклизмов.
Упомянув проведение Азербайджаном в ноябре прошлого года под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева COP29 – одной из самых успешных конференций COP – спикер Сахиба Гафарова сказала, что во имя достижения всеобщих целей Азербайджану удалось построить более крепкие мосты между Глобальным югом и Глобальным севером, в особенности, сделать так, чтобы были услышаны голоса развивающихся стран. Информируя о важнейших итогах COP29, официально названной ООН «Пактом Бакинской климатической солидарности», спикер заметила, что среди итогов столь важные пункты, как принятие Новой коллективной количественной цели (известной как Бакинская финансовая цель), приведение в полностью рабочее состояние касающейся международных углеродных рынков статьи 6 Парижского соглашения, принятое для обеспечения полного функционирования Фонда потерь и ущерба решение, принятие Бакинской дорожной карты по адаптации и учреждение Бакинского диалога высокого уровня об адаптации.
Было также упомянуто, что Милли Меджлис совместно с Межпарламентским союзом организовал на полях COP29 Парламентскую встречу, нацеленную на объединение парламентских усилий, направленных против изменения климата.
На церемонии закрытия Саммита председатель Национальной ассамблеи страны-хозяйки Южно-Африканской Республики Токо Дидиза выразила благодарность спикеру парламента Азербайджана, председателю Парламентской сети Движения неприсоединения Сахибе Гафаровой за участие в мероприятии.
* * *
Спикер парламента Азербайджана Сахиба Гафарова провела ряд встреч в рамках 11-го Саммита спикеров парламентов стран «Большой двадцатки».
На встречах с председателем Сената Австралии Сью Лайнс, председателем Конгресса депутатов Королевства Испания Франсиной Арменголь, председателем Палаты общин Соединенного Королевства сэром Линдси Хойлом, председателем парламента Сингапура Си Киан Пенгом, председателем Палаты представителей парламента Австралии Милтоном Диком, спикером Национальной ассамблеи Зимбабве Якобом Мудендой, председателем Национальной ассамблеи ЮАР Токо Дидизой и руководителем парламентской делегации Бразилии Джеком Роча подчеркивалось значение саммита, а также проводились обмены мнениями о развитии двусторонних отношений между нашими странами и парламентами.