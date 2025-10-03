Немцы взялись за ум

Германия официально получила свой первый морской патрульный самолет P-8A Poseidon от компании Boeing, что знаменует начало масштабной модернизации средств дальней разведки ВМС Германии.

Новые самолеты, которые заменят устаревающий флот P-3C Orion, предоставят расширенные возможности для ведения борьбы с подводными лодками, надводного наблюдения и разведки.

P-8A Poseidon оснащен передовой открытой архитектурой и современными сенсорами, что гарантирует бесшовную интеграцию с разведывательными сетями как самой Германии, так и ее союзников.

Германия, заказавшая в общей сложности восемь таких самолетов, теперь получает платформу, способную быстро достигать района миссии благодаря высокой крейсерской скорости и проводить длительное патрулирование, в том числе с возможностью дозаправки в воздухе.

Дополнительно, вероятнее всего, стоит ожидать ввода в строй этих самолетов, а также их регулярных патрулей в зонах интереса НАТО и в пользу Украины, включая Черное и Балтийское моря.