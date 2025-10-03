USD 1.7000
EUR 1.9921
RUB 2.0614
России и Азербайджану больше не по пути?
России и Азербайджану больше не по пути?

Немцы взялись за ум

14:47 692

Германия официально получила свой первый морской патрульный самолет P-8A Poseidon от компании Boeing, что знаменует начало масштабной модернизации средств дальней разведки ВМС Германии.

Новые самолеты, которые заменят устаревающий флот P-3C Orion, предоставят расширенные возможности для ведения борьбы с подводными лодками, надводного наблюдения и разведки.

P-8A Poseidon оснащен передовой открытой архитектурой и современными сенсорами, что гарантирует бесшовную интеграцию с разведывательными сетями как самой Германии, так и ее союзников.

Германия, заказавшая в общей сложности восемь таких самолетов, теперь получает платформу, способную быстро достигать района миссии благодаря высокой крейсерской скорости и проводить длительное патрулирование, в том числе с возможностью дозаправки в воздухе.

Дополнительно, вероятнее всего, стоит ожидать ввода в строй этих самолетов, а также их регулярных патрулей в зонах интереса НАТО и в пользу Украины, включая Черное и Балтийское моря.

Крупнейший с начала войны удар по газовым объектам Украины
Крупнейший с начала войны удар по газовым объектам Украины
15:19 1001
Между искренней помощью и политическим трюкачеством
Между искренней помощью и политическим трюкачеством
13:42 1368
Грабь награбленные русские деньги!
Грабь награбленные русские деньги!
11:22 2751
Вина Азербайджана в «каменных джунглях» Бразилии
Вина Азербайджана в «каменных джунглях» Бразилии
13:57 1583
Газу хотят отдать наследнику Арафата
Газу хотят отдать наследнику Арафата
13:30 1776
Два пассажира: надзирательница и узница
Два пассажира: надзирательница и узница
11:04 3131
Выявлена еще одна компания Аднана Ахмедзаде
Выявлена еще одна компания Аднана Ахмедзаде
12:16 3977
Интерес Кремля к маршруту через Азербайджан сдулся?
Интерес Кремля к маршруту через Азербайджан сдулся?
02:49 8878
Российским заводам не спастись от украинских беспилотников
Российским заводам не спастись от украинских беспилотников
13:31 4268
Легендарный Тьерри Анри в восторге от «Карабаха»
Легендарный Тьерри Анри в восторге от «Карабаха»
13:28 2085
Американцы не отдали Гукасяна Армении
Американцы не отдали Гукасяна Армении
13:08 1535

