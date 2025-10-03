У границ России открылся штаб сухопутных войск НАТО

В финском городе Миккели, расположенном недалеко от границы с Россией, 3 октября состоялось официальное открытие штаба сухопутных войск НАТО в Северной Европе.

«Организация сухопутной обороны — один из наших ключевых приоритетов. Для нас важно, чтобы мнение Финляндии было учтено, а НАТО усилило возможности сухопутной обороны в регионе», — отметил министр обороны Финляндии Антти Хаккянен в интервью порталу Yle по случаю церемонии.

Штаб, находящийся примерно в 300 километрах от Санкт-Петербурга, начал работу ещё в начале сентября.

По словам представителя командования сухопутных войск НАТО бригадного генерала Криса Гента, в мирное время штаб отвечает за планирование, координацию действий стран-членов альянса, организацию совместных учений и других мероприятий. В случае военного конфликта он будет выполнять задачи по управлению войсками НАТО, действующими в Северной Европе.

Руководят штабом норвежец Уве Стаурсет и командующий финской армией генерал-лейтенант Паси Вялимяки. Структура подчиняется командованию НАТО в Норфолке (США). В Миккели уже прибыли офицеры из семи стран — Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании, Нидерландов, США и Великобритании. В мирное время численность постоянного персонала составит около 50 человек.