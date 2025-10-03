USD 1.7000
России и Азербайджану больше не по пути?
России и Азербайджану больше не по пути?

Мишустин подписал распоряжение об Азербайджане

15:05

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о проведении переговоров с Азербайджаном по вопросам сотрудничества в сфере сельского хозяйства.

«Принять предложение Минсельхоза России, согласованное с МИД России, о проведении переговоров о подписании соглашения о сотрудничестве в области сельского хозяйства между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Министерством сельского хозяйства Азербайджанской Республики», — говорится в распоряжении.

В апреле глава Минсельхоза Азербайджана Меджнун Мамедов провел переговоры с российским коллегой Оксаной Лут. Стороны обсудили вопросы развития сотрудничества в агропромышленной сфере, увеличение объемов двусторонней торговли сельскохозяйственной продукцией, а также активизация совместной работы в области аграрного образования и научных исследований.

В 2024 году основную часть поставок российской агропродукции в Азербайджан в денежном выражении составила пшеница: по данным Минсельхоза, ежегодно экспорт превышает 1 млн тонн. Лут подчеркнула, что Россия готова и далее обеспечивать потребности азербайджанского рынка в импорте зерна. Кроме того, стороны обсудили перспективы поставок сертифицированных ветеринарных препаратов, а также сотрудничество в области генетики и селекции.

