Заправки «Газпрома» в Болгарии пошли по рукам

Комиссия по защите конкуренции Болгарии одобрила сделку по передаче контроля над сетью автозаправок NIS Petrol, работающих под брендом Gazprom, компании Uni Energy, сообщает Novinite.

Регулятор посчитал, что сделка не создаст угрозы для рыночной конкуренции. Несмотря на пересечение деятельности компаний, их суммарная доля остается незначительной и не влияет на баланс в розничной торговле топливом.

Сербская компания NIS, ведущая бизнес в нескольких балканских странах, частично контролируется российскими структурами: 44,85% принадлежит «Газпром нефти», 11,3% — «Газпрому». Государство Сербия владеет 29,87%. Из-за участия российских акционеров NIS оказалась под угрозой американских санкций. Основной акционер — «Газпром нефть» — уже попал под ограничения в январе, но санкции в отношении самой NIS пока приостановлены.

В Болгарии NIS управляет 22 автозаправками под брендом Gazprom. По итогам первой половины 2025 года ее доля на рынке моторного топлива составила 2,6%, в розничном сегменте — 1,9%.

Покупателем выступает Uni Energy — болгарский трейдер нефтепродуктов, работающий в оптовом и розничном секторах. Компания также является акционером Avia Bulgaria, которой принадлежит часть АЗС в стране. В конце июля NIS объявила о выходе с болгарского рынка, сославшись на операционные трудности.

Ранее министр энергетики Болгарии Жечо Станков сообщил, что София намерена прекратить закупки российского газа к концу 2027 года, что фактически приведет к остановке его транзита в Венгрию и Словакию.

