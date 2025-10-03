USD 1.7000
ЕС продлил санкции против России

16:04 437

Евросоюз продлил на один год ограничительные меры в отношении 47 граждан и 15 организаций из России, обвиняемых в «гибридных действиях» против ЕС. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Совета ЕС.

«Совет (ЕС - ред.) сегодня принял решение продлить на один год индивидуальные ограничительные меры в отношении лиц, ответственных за дестабилизирующие действия России за рубежом, до 9 октября 2026 года, в свете продолжающейся гибридной деятельности РФ, включая манипулирование иностранной информацией и вмешательство против ЕС, его государств-членов и партнеров», – отмечается в тексте.

В документе Совета уточняется, что под санкции попали 47 российских граждан и 15 организаций. Ограничительные меры предусматривают заморозку активов, а также запрет для физических и юридических лиц Евросоюза на оказание им финансовой или экономической поддержки.

