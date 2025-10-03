III Игры стран СНГ стали еще одним удачным соревнованием для юного азербайджанского батутиста Магсуда Махсудова. После недавней победы на Кубке мира в Германии, где Магсуд выступал в дуэте со своей сестрой, участницей Олимпиады в Париже Сельджан, 18-летний спортсмен завоевал золото и на домашних Играх СНГ.
Важно отметить, что прыжки на батуте - один из немногих видов спорта на нынешних Играх СНГ, где нет возрастных ограничений и могли принять участие все сильнейшие спортсмены стран Содружества и других государств-участников.
В ходе соревнований, проходивших в Шекинском Олимпийском спорткомплексе, Магсуд Махсудов сенсационно опередил 2-кратного олимпийского чемпиона, победителя Олимпийских игр в Токио и Париже Ивана Литвиновича, а также лидера сборной России Кирилла Козлова.
Соперники выступили неудачно, и Магсуду было важно не дрогнуть и без ошибок исполнить свою программу. Ему это удалось.
«Я должен был выступать последним, - рассказывает Махсудов haqqin.az. - Умышленно не смотрел на оценку Ивана Литвиновича. Это было бы огромной ошибкой с моей стороны. Я оказался бы под давлением. Залез на батут, прочитал молитву и сделал то, что я должен был сделать. То, чему меня учили мои тренеры.
Меня вдохновляло также выступление моей сестры Сельджан. Она идеально исполнила в финале. Это придало мне дополнительную мотивацию, чтобы и я выступил удачно. Не думал, что завоюю золотую медаль, но Бог подарил мне награду высшей пробы.
Если говорить о будущих планах, то в ноябре нас ждет чемпионат мира в Испании. Если же рассуждать глобально, то очень хочу попасть на Олимпиаду в Лос-Анджелесе и достойно выступить там вместе с Сельджан».