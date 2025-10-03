В Азербайджане запущено производство «Байрактаров»

Компания Bayraktar Teknoloji Azerbaycan, дочернее предприятие турецкой Baykar Makina, начала производство БПЛА в Азербайджане, сообщают азербайджанские СМИ.

Завод расположен на территории Сумгаитского промышленного парка, где получил статус резидента в мае текущего года. В настоящее время продукция выпускается для внутреннего рынка.

Напомним, турецкий производитель дронов Baykar и Азербайджан в мае 2023 года подписали протокол о совместном производстве беспилотных летательных аппаратов. Генеральный директор турецкой компании Халук Байрактар и заместитель министра обороны Азербайджана Агиль Гурбанов подписали документ на полях TEKNOFEST.