В Азербайджане стартовали продажи обновленного флагмана Haval H6 с голосовым управлением

Официальный дистрибьютор автомобилей GWM в Азербайджане, ЗАО Azerbaijan Automobiles, объявил о старте продаж обновленной версии легендарного кроссовера HavalH6, который претерпел глубокий рестайлинг и получил ряд технологических новшеств. Одним из ключевых обновлений стало внедрение системы голосового управления. При этом стоимость модели осталась на прежнем уровне — от 45 900 AZN.

Современные технологии и экономичность Новый HavalH6 оснащен гибридной силовой установкой, включающей: 1,5-литровый турбированный бензиновый двигатель,

высокоэффективную батарею от SVolt Energy

общую мощность системы — 243 л.с., крутящий момент — 530 Нм. Интеллектуальная трансмиссия DHT (DedicatedHybridTransmission) обеспечивает плавное переключение между электрическим, гибридным и бензиновым режимами. Расход топлива составляет от 5.2 л на 100 км, при этом автомобиль может заправляться бензином марки АИ-92 и выше. Кроссовер построен на инновационной платформе L.E.M.O.N, обеспечивающей легкость конструкции, высокий уровень безопасности и прочности. Дизайн и оснащение Внешние изменения затронули: увеличенную длину кузова,

обновленные передние и задние фонарные огни,

новую решетку радиатора и бампера,

новые цвета интерьера и экстерьера

новое рулевое колесо с широким обхватом,

фирменный логотип GWM

В салоне новый подрулевой переключатель КПП, увеличенный мультимедийный экран 14.6 дюйма, обновленная приборная панель и центральный тоннель. Также добавлены: беспроводная зарядка для телефона на 50 Вт с системой вентиляции

пакет памяти сиденья водителя с тремя режимами памяти.

беспроводное подключение к системам Android Auto и CarPlay.

Интеллектуальные функции Особое внимание уделено программному обеспечению: обновленная операционная система теперь поддерживает голосовое управление, позволяющее водителю управлять множеством функций без необходимости отвлекаться от дороги. Эта функция доступна во всех автомобилях, официально поставляемых на рынок Азербайджана. Гарантия и условия покупки Официальный дилер ЗАО Azerbaijan Automobiles предлагает гибкие условия приобретения: первоначальный взнос — от 10% ,

, срок кредита или лизинга — до 60 месяцев. На гибридную линейку распространяется гарантия 8 лет, или 160 000 км пробега.