В Азербайджане стартовали продажи обновленного флагмана Haval H6 с голосовым управлением

Официальный дистрибьютор автомобилей GWM в Азербайджане, ЗАО Azerbaijan Automobiles, объявил о старте продаж обновленной версии легендарного кроссовера HavalH6, который претерпел глубокий рестайлинг и получил ряд технологических новшеств. Одним из ключевых обновлений стало внедрение системы голосового управления.
При этом стоимость модели осталась на прежнем уровне — от 45 900 AZN.
Современные технологии и экономичность
Новый HavalH6 оснащен гибридной силовой установкой, включающей:
- 1,5-литровый турбированный бензиновый двигатель,
- высокоэффективную батарею от SVolt Energy
- общую мощность системы — 243 л.с., крутящий момент — 530 Нм.
Интеллектуальная трансмиссия DHT (DedicatedHybridTransmission) обеспечивает плавное переключение между электрическим, гибридным и бензиновым режимами. Расход топлива составляет от 5.2 л на 100 км, при этом автомобиль может заправляться бензином марки АИ-92 и выше.
Кроссовер построен на инновационной платформе L.E.M.O.N, обеспечивающей легкость конструкции, высокий уровень безопасности и прочности.
Дизайн и оснащение
Внешние изменения затронули:
- увеличенную длину кузова,
- обновленные передние и задние фонарные огни,
- новую решетку радиатора и бампера,
- новые цвета интерьера и экстерьера
- новое рулевое колесо с широким обхватом,
- фирменный логотип GWM
В салоне новый подрулевой переключатель КПП, увеличенный мультимедийный экран 14.6 дюйма, обновленная приборная панель и центральный тоннель. Также добавлены:
- беспроводная зарядка для телефона на 50 Вт с системой вентиляции
- пакет памяти сиденья водителя с тремя режимами памяти.
- беспроводное подключение к системам Android Auto и CarPlay.
Интеллектуальные функции
Особое внимание уделено программному обеспечению: обновленная операционная система теперь поддерживает голосовое управление, позволяющее водителю управлять множеством функций без необходимости отвлекаться от дороги.
Эта функция доступна во всех автомобилях, официально поставляемых на рынок Азербайджана.
Гарантия и условия покупки
Официальный дилер ЗАО Azerbaijan Automobiles предлагает гибкие условия приобретения:
- первоначальный взнос — от 10%,
- срок кредита или лизинга — до 60 месяцев.
На гибридную линейку распространяется гарантия 8 лет, или 160 000 км пробега.
Контактная информация и тест-драйв
Адрес: проспект Бабека, 282, Баку
Телефон: *7999 / +994 55 678 24 24
WhatsApp: +994 55 678 24 24
Сайт: haval.gwm.az
Запись на тест-драйв: gwm.az/test-drive
Haval H6 — это оптимальное сочетание современных технологий высокого уровня безопасности и привлекательной цены для комфортной езды по дорогам Азербайджана.