России и Азербайджану больше не по пути?
России и Азербайджану больше не по пути?

В Азербайджане стартовали продажи обновленного флагмана Haval H6 с голосовым управлением

фото
16:45 998

Официальный дистрибьютор автомобилей GWM в Азербайджане, ЗАО Azerbaijan Automobiles, объявил о старте продаж обновленной версии легендарного кроссовера HavalH6, который претерпел глубокий рестайлинг и получил ряд технологических новшеств. Одним из ключевых обновлений стало внедрение системы голосового управления.

При этом стоимость модели осталась на прежнем уровне — от 45 900 AZN.

Современные технологии и экономичность

Новый HavalH6 оснащен гибридной силовой установкой, включающей:

  • 1,5-литровый турбированный бензиновый двигатель,
  • высокоэффективную батарею от SVolt Energy
  • общую мощность системы — 243 л.с., крутящий момент — 530 Нм.

Интеллектуальная трансмиссия DHT (DedicatedHybridTransmission) обеспечивает плавное переключение между электрическим, гибридным и бензиновым режимами. Расход топлива составляет от 5.2 л на 100 км, при этом автомобиль может заправляться бензином марки АИ-92 и выше.

Кроссовер построен на инновационной платформе L.E.M.O.N, обеспечивающей легкость конструкции, высокий уровень безопасности и прочности.

Дизайн и оснащение

Внешние изменения затронули:

  • увеличенную длину кузова,
  • обновленные передние и задние фонарные огни,
  • новую решетку радиатора и бампера,
  • новые цвета интерьера и экстерьера
  • новое рулевое колесо с широким обхватом,
  • фирменный логотип GWM

В салоне новый подрулевой переключатель КПП, увеличенный мультимедийный экран 14.6 дюйма, обновленная приборная панель и центральный тоннель. Также добавлены:

  • беспроводная зарядка для телефона на 50 Вт с системой вентиляции
  • пакет памяти сиденья водителя с тремя режимами памяти.
  • беспроводное подключение к системам Android Auto и CarPlay.

Интеллектуальные функции

Особое внимание уделено программному обеспечению: обновленная операционная система теперь поддерживает голосовое управление, позволяющее водителю управлять множеством функций без необходимости отвлекаться от дороги.

Эта функция доступна во всех автомобилях, официально поставляемых на рынок Азербайджана.

Гарантия и условия покупки

Официальный дилер ЗАО Azerbaijan Automobiles предлагает гибкие условия приобретения:

  • первоначальный взнос — от 10%,
  • срок кредита или лизинга — до 60 месяцев.

На гибридную линейку распространяется гарантия 8 лет, или 160 000 км пробега.

Контактная информация и тест-драйв

Адрес: проспект Бабека, 282, Баку

Телефон: *7999 / +994 55 678 24 24

WhatsApp: +994 55 678 24 24

Сайт: haval.gwm.az

Запись на тест-драйв: gwm.az/test-drive

Haval H6 — это оптимальное сочетание современных технологий высокого уровня безопасности и привлекательной цены для комфортной езды по дорогам Азербайджана.

ЭТО ВАЖНО

