России и Азербайджану больше не по пути?
России и Азербайджану больше не по пути?

Токаев летит в Баку

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Азербайджан 6-7 октября для участия в саммите Организации тюркских государств (ОТГ). Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Ильхама Алиева 6-7 октября посетит с визитом Азербайджан для участия в XII саммите Совета глав государств Организации тюркских государств», – говорится в официальной публикации.

В августе этого года Токаев провел телефонный разговор с президентом Азербайджана. Казахстанский лидер поздравил Алиева с подписанием исторической декларации о мирном урегулировании конфликта между Азербайджаном и Арменией.

Напомним, последняя встреча лидеров стран ОТГ в неформальном формате прошла 6 июля в Шуше.

