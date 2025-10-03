USD 1.7000
EUR 1.9921
RUB 2.0614
Подписаться на уведомления
России и Азербайджану больше не по пути?
Новость дня
России и Азербайджану больше не по пути?

Новые детали побега Ибрагимова: заметают следы миллионов

наши подробности
Аскер Манафов, собкор
16:43 1391

История, ведущая от приобретения дорогих часов до обвинений в многомиллионном мошенничестве, обретает все более четкие контуры. Как выясняется, гражданин Азербайджана Джавид Ибрагимов не просто скрылся от долгов, он тщательно готовил побег, пытаясь придумать для себя новую «бизнес-маску».

Вот что удалось узнать о схеме Джавида Ибрагимова и ходе расследования по его кейсу.

В Турции наш соотечественник приобрел как минимум у троих предпринимателей брендовые часы и роскошные автомобили. По версии потерпевших, оплата за покупки была обещана, но так и не последовала. А в начале 2025 года Джавид покинул Турцию, направившись в Дубай. Один из истцов, бизнесмен с инициалами И.С., заявил, что сумма долга Ибрагимова составила 5,45 миллиона долларов. Второй, с инициалами Т.К., утверждает, что Ибрагимов остался ему должен свыше 900 тысяч долларов. Есть и другие заявления, в частности, от некоего У.Б.

В Турции наш соотечественник приобрел как минимум у троих предпринимателей брендовые часы и роскошные автомобили. По версии потерпевших, оплата за покупки была обещана, но так и не последовала

С 2016 года Ибрагимов вел бизнес в Турции. Адресом его офиса назывался престижный бизнес-центр Zorlu Center в Стамбуле. В публичных источниках Джавид представлялся как председатель Совета директоров RIV Holding - компании, якобы активной в сегментах ювелирных изделий, туризма, ресторанной отрасли и гостиничного бизнеса. Однако проверка открытых данных выявляет существенные пробелы в «бизнес-истории» Ибрагимова. В официальном юридическом реестре Турции Holding Anonim Şirketi действительно зарегистрирован с единственным владельцем акций и адресом в Zorlu Center. Но там нет никаких признаков того, что эта компания реально ведет значимую деятельность.

В свою очередь, американская компания D&B, специализирующаяся на сборе, анализе и предоставлении бизнес-данных, идентифицирует имя Javid Ibrahimov как контактное лицо компании с адресом офиса в Zorlu Center. Другой информации D&B не предоставляет.

4 февраля 2025 года, за несколько дней до отъезда Ибрагимова из Турции, на сайте издания Ellements Magazine была опубликована статья о нем как об успешном бизнесмене. Следует подчеркнуть, что журнал этот платный и специализируется на публикациях рекламных материалов о моде и бизнесе.

16 апреля аналогичный материал появился в издании Forbes Malta, однако вскоре был удален — в поисковых системах сохранился лишь заголовок этой статьи. Все это дает основание полагать, что публикации были частью имиджевой кампании, развернутой Ибрагимовым накануне предъявленных ему обвинений.

В статье Ellements Magazine упоминалась туристическая компания Skyfall Travel, якобы принадлежащая Ибрагимову и зарегистрированная в стамбульском районе Шишли. Но публичной информации об операционной деятельности этой фирмы найти так и не удалось. Все это выглядит как попытка представить Ибрагимова в образе весьма успешного предпринимателя, в то время как его реальные коммерческие связи были либо минимальны, либо намеренно скрыты.

Накануне бегства из Турции Ибрагимов, по данным обвинителей, вывез ранним утром 4 февраля все имущество из офиса в Zorlu Center. Видеокамеры безопасности зафиксировали его перемещение, а потерпевший предприниматель передал записи с камер прокурору. Это подтверждает, что побег готовился заранее и осуществлялся скрытно, без следов.

Подчеркивается также, что в Турции Ибрагимов был не просто должником. Он уверял своих партнеров в тесных связях с высокопоставленными лицами из системы правосудия и полиции, выдавая себя за «бизнес-партнера» влиятельных чиновников. Что вполне могло послужить психологическим обоснованием для доверия потерпевших.

Международный характер дела Джавида Ибрагимова усложняет ход расследования. Перемещение акцентов в Дубай, удаление рекламных публикаций, отсутствие следов реальной бизнес-деятельности — все это свидетельствует о попытке замести следы и обойти правовые механизмы Турции и Азербайджана. Ранее в социальных сетях выдвигалась версия, что Ибрагимов мог быть замешан в аналогичных схемах в Азербайджане, где он кинул несколько влиятельных лиц на десятки миллионов евро. Но эти утверждения пока не подкреплены доказательствами.

Дело Джавида Ибрагимова – не просто спор двух бизнесменов. Оно демонстрирует изощренную схему создания иллюзии успеха, подкрепленную манипулятивной связью с властью и умением быстро исчезнуть.

Следственный этап еще впереди, он должен расставить все точки над i и выяснить, где именно кончилась рекламная кампания Джавида Ибрагимова и начался тривиальный криминал.

Поток европейцев в село Сым
Поток европейцев в село Сым фото
16:55 907
США начинают войну
США начинают войну главная тема
15:15 3991
Выявлена еще одна компания Аднана Ахмедзаде
Выявлена еще одна компания Аднана Ахмедзаде следствие ведут знатоки
12:16 5198
В Азербайджане стартовали продажи обновленного флагмана Haval H6 с голосовым управлением
В Азербайджане стартовали продажи обновленного флагмана Haval H6 с голосовым управлением фото
16:45 1000
В России призвали «зачистить» Астану
В России призвали «зачистить» Астану видео; обновлено 16:16
16:16 6723
Залез на батут, прочитал молитву и сделал!
Залез на батут, прочитал молитву и сделал! Как юный азербайджанец победил чемпиона Олимпиад в Токио и Париже
16:02 1174
Крупнейший с начала войны удар по газовым объектам Украины
Крупнейший с начала войны удар по газовым объектам Украины обновлено 15:19
15:19 3119
Между искренней помощью и политическим трюкачеством
Между искренней помощью и политическим трюкачеством главная тема
13:42 2194
Грабь награбленные русские деньги!
Грабь награбленные русские деньги! наша аналитика
11:22 3314
Вина Азербайджана в «каменных джунглях» Бразилии
Вина Азербайджана в «каменных джунглях» Бразилии ВИДЕО
13:57 2715
Газу хотят отдать наследнику Арафата
Газу хотят отдать наследнику Арафата новый поворот
13:30 2678

ЭТО ВАЖНО

Поток европейцев в село Сым
Поток европейцев в село Сым фото
16:55 907
США начинают войну
США начинают войну главная тема
15:15 3991
Выявлена еще одна компания Аднана Ахмедзаде
Выявлена еще одна компания Аднана Ахмедзаде следствие ведут знатоки
12:16 5198
В Азербайджане стартовали продажи обновленного флагмана Haval H6 с голосовым управлением
В Азербайджане стартовали продажи обновленного флагмана Haval H6 с голосовым управлением фото
16:45 1000
В России призвали «зачистить» Астану
В России призвали «зачистить» Астану видео; обновлено 16:16
16:16 6723
Залез на батут, прочитал молитву и сделал!
Залез на батут, прочитал молитву и сделал! Как юный азербайджанец победил чемпиона Олимпиад в Токио и Париже
16:02 1174
Крупнейший с начала войны удар по газовым объектам Украины
Крупнейший с начала войны удар по газовым объектам Украины обновлено 15:19
15:19 3119
Между искренней помощью и политическим трюкачеством
Между искренней помощью и политическим трюкачеством главная тема
13:42 2194
Грабь награбленные русские деньги!
Грабь награбленные русские деньги! наша аналитика
11:22 3314
Вина Азербайджана в «каменных джунглях» Бразилии
Вина Азербайджана в «каменных джунглях» Бразилии ВИДЕО
13:57 2715
Газу хотят отдать наследнику Арафата
Газу хотят отдать наследнику Арафата новый поворот
13:30 2678
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться