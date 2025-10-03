Новые детали побега Ибрагимова: заметают следы миллионов

История, ведущая от приобретения дорогих часов до обвинений в многомиллионном мошенничестве, обретает все более четкие контуры. Как выясняется, гражданин Азербайджана Джавид Ибрагимов не просто скрылся от долгов, он тщательно готовил побег, пытаясь придумать для себя новую «бизнес-маску». Вот что удалось узнать о схеме Джавида Ибрагимова и ходе расследования по его кейсу. В Турции наш соотечественник приобрел как минимум у троих предпринимателей брендовые часы и роскошные автомобили. По версии потерпевших, оплата за покупки была обещана, но так и не последовала. А в начале 2025 года Джавид покинул Турцию, направившись в Дубай. Один из истцов, бизнесмен с инициалами И.С., заявил, что сумма долга Ибрагимова составила 5,45 миллиона долларов. Второй, с инициалами Т.К., утверждает, что Ибрагимов остался ему должен свыше 900 тысяч долларов. Есть и другие заявления, в частности, от некоего У.Б.

С 2016 года Ибрагимов вел бизнес в Турции. Адресом его офиса назывался престижный бизнес-центр Zorlu Center в Стамбуле. В публичных источниках Джавид представлялся как председатель Совета директоров RIV Holding - компании, якобы активной в сегментах ювелирных изделий, туризма, ресторанной отрасли и гостиничного бизнеса. Однако проверка открытых данных выявляет существенные пробелы в «бизнес-истории» Ибрагимова. В официальном юридическом реестре Турции Holding Anonim Şirketi действительно зарегистрирован с единственным владельцем акций и адресом в Zorlu Center. Но там нет никаких признаков того, что эта компания реально ведет значимую деятельность. В свою очередь, американская компания D&B, специализирующаяся на сборе, анализе и предоставлении бизнес-данных, идентифицирует имя Javid Ibrahimov как контактное лицо компании с адресом офиса в Zorlu Center. Другой информации D&B не предоставляет. 4 февраля 2025 года, за несколько дней до отъезда Ибрагимова из Турции, на сайте издания Ellements Magazine была опубликована статья о нем как об успешном бизнесмене. Следует подчеркнуть, что журнал этот платный и специализируется на публикациях рекламных материалов о моде и бизнесе.

16 апреля аналогичный материал появился в издании Forbes Malta, однако вскоре был удален — в поисковых системах сохранился лишь заголовок этой статьи. Все это дает основание полагать, что публикации были частью имиджевой кампании, развернутой Ибрагимовым накануне предъявленных ему обвинений. В статье Ellements Magazine упоминалась туристическая компания Skyfall Travel, якобы принадлежащая Ибрагимову и зарегистрированная в стамбульском районе Шишли. Но публичной информации об операционной деятельности этой фирмы найти так и не удалось. Все это выглядит как попытка представить Ибрагимова в образе весьма успешного предпринимателя, в то время как его реальные коммерческие связи были либо минимальны, либо намеренно скрыты.

Накануне бегства из Турции Ибрагимов, по данным обвинителей, вывез ранним утром 4 февраля все имущество из офиса в Zorlu Center. Видеокамеры безопасности зафиксировали его перемещение, а потерпевший предприниматель передал записи с камер прокурору. Это подтверждает, что побег готовился заранее и осуществлялся скрытно, без следов. Подчеркивается также, что в Турции Ибрагимов был не просто должником. Он уверял своих партнеров в тесных связях с высокопоставленными лицами из системы правосудия и полиции, выдавая себя за «бизнес-партнера» влиятельных чиновников. Что вполне могло послужить психологическим обоснованием для доверия потерпевших. Международный характер дела Джавида Ибрагимова усложняет ход расследования. Перемещение акцентов в Дубай, удаление рекламных публикаций, отсутствие следов реальной бизнес-деятельности — все это свидетельствует о попытке замести следы и обойти правовые механизмы Турции и Азербайджана. Ранее в социальных сетях выдвигалась версия, что Ибрагимов мог быть замешан в аналогичных схемах в Азербайджане, где он кинул несколько влиятельных лиц на десятки миллионов евро. Но эти утверждения пока не подкреплены доказательствами.