Поток европейцев в село Сым

При организационной поддержке Государственного агентства по туризму (ГАТ) проведен медиатур в одно из туристических сел Азербайджана - село Сым Астаринского района.
Как передает корреспондент haqqin.az, в ходе мероприятия участники ознакомились с туристическим потенциалом села, его возможностями для развития эко- и агротуризма. Особое внимание было уделено сельским домам, предоставляющим услуги для размещения туристов, а также местной кухне, которая отражает традиции региона, позволяет туристам полностью погрузиться в атмосферу сельской жизни.
В рамках комплексной политики по развитию туризма в регионах реализуются меры по формированию новых туристических направлений и созданию туристических кластеров. Государственное агентство по туризму оказывает поддержку инициативам, которые помогают раскрыть туристический потенциал сел, развивать там туризм, делая регионы более привлекательными для посетителей.
В частности, в контексте концепции «Туристическое село» и в соответствии с Планом мероприятий по реализации «Стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2022–2026 годы», утвержденной президентом страны, госагентство осуществляет проект по созданию туристической инфраструктуры в специально выбранных селах. Основная цель проекта — улучшение визуального облика и благоустройство населенных пунктов, представляющих интерес для туристов, расширение возможностей занятости в сфере туризма и сопутствующих направлениях.
Проект «Туристическое село» охватывает села Лаза в Гусарском районе, Грыз в Губинском районе, Илису и Сарыбаш в Гахском районе, Дуруджа в Габалинском районе, Ивановка в Исмаиллинском районе, Бибияни в Лерикском районе, а также село Сым в Астаринском районе.
В рамках проекта ГАТ была проведена оценка туристического потенциала села Сым. По результатам работы село было включено в туристические маршруты и карты южного региона, а также оснащено навигационными указателями.
Кроме того, участникам медиатура предоставили информацию о реализуемых проектах, направленных на развитие агротуризма.
Особое внимание было уделено поддержке традиционного пчеловодства, созданию образцового пчеловодческого хозяйства с последующей интеграцией в туристическую сферу, а также развитию туристической инфраструктуры и вовлечению местного сообщества. Эти инициативы способствуют расширению туристического потенциала села и повышению интереса к региону среди отечественных и иностранных туристов.
Важной частью реализации проекта стало повышение занятости в сельской местности. В рамках сотрудничества ГАТ с соответствующими государственными органами сельские дома, предоставляющие услуги размещения, были оснащены необходимым оборудованием. Для местных жителей организованы обучающие курсы по гостиничному обслуживанию, агротуризму и экскурсионной деятельности, подготовлены местные экскурсоводы.
Как сообщил завотделом ГАТ Эльгюн Джавадов, в селе на высоком уровне создана туристическая инфраструктура: гостевые дома, музей на открытом воздухе, беседки, объекты общепита, зона для пикника, возможности хайкинга и пр. Несколько лет назад село посещали в год около одной тысячи туристов. Последние два года Сым в летний период посещают до 2 тысяч туристов из стран СНГ, Дании, Венгрии, Польши, других стран. Более 60% населения села заняты в туристическом секторе, сказал Джавадов.
Следует отметить, что по инициативе Государственного агентства по туризму регулярно проводятся информационные туры для туристических компаний и блогеров в южный регион Азербайджана, включая село Сым. Эти мероприятия способствуют популяризации региона и формированию новых туристических маршрутов.