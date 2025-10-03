Поток европейцев в село Сым

При организационной поддержке Государственного агентства по туризму (ГАТ) проведен медиатур в одно из туристических сел Азербайджана - село Сым Астаринского района. Как передает корреспондент haqqin.az, в ходе мероприятия участники ознакомились с туристическим потенциалом села, его возможностями для развития эко- и агротуризма. Особое внимание было уделено сельским домам, предоставляющим услуги для размещения туристов, а также местной кухне, которая отражает традиции региона, позволяет туристам полностью погрузиться в атмосферу сельской жизни.

В рамках комплексной политики по развитию туризма в регионах реализуются меры по формированию новых туристических направлений и созданию туристических кластеров. Государственное агентство по туризму оказывает поддержку инициативам, которые помогают раскрыть туристический потенциал сел, развивать там туризм, делая регионы более привлекательными для посетителей. В частности, в контексте концепции «Туристическое село» и в соответствии с Планом мероприятий по реализации «Стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2022–2026 годы», утвержденной президентом страны, госагентство осуществляет проект по созданию туристической инфраструктуры в специально выбранных селах. Основная цель проекта — улучшение визуального облика и благоустройство населенных пунктов, представляющих интерес для туристов, расширение возможностей занятости в сфере туризма и сопутствующих направлениях. Проект «Туристическое село» охватывает села Лаза в Гусарском районе, Грыз в Губинском районе, Илису и Сарыбаш в Гахском районе, Дуруджа в Габалинском районе, Ивановка в Исмаиллинском районе, Бибияни в Лерикском районе, а также село Сым в Астаринском районе.