России и Азербайджану больше не по пути?
России и Азербайджану больше не по пути?

Эстония зовет НАТО в погоню за российскими самолетами

Эстония предложила НАТО начать преследование российских военных самолетов за пределами национальных границ, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источник в правительстве республики.

Глава МИД Эстонии Йонатан Всевиов заявил, что Россия должна ясно понимать: любые попытки нарушить воздушные границы НАТО вызовут консолидированный ответ альянса.

В Таллине также обратили внимание, что на данный момент натовские истребители, как правило, прекращают сопровождение у границ и не продолжают его в воздушном пространстве других стран.

19 сентября власти Эстонии заявили, что три российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство страны, утверждая, что они находились в небе над республикой почти 12 минут. В ответ Москва была уведомлена протестной нотой.

На следующий день Минобороны России пояснило, что самолеты следовали по запланированному маршруту из Карелии в Калининградскую область и не отклонялись от согласованного курса. Ведомство отметило, что полет проходил над нейтральными водами более чем в 3 км от острова Вайндло.

23 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты при нарушении их воздушного пространства. Генеральный секретарь альянса Марк Рютте поддержал его позицию, добавив, что каждый случай должен оцениваться с точки зрения потенциальной угрозы. 

