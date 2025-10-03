Авторов с новыми идеями ждут в NASCO

Она отметила, что здесь молодые люди не только представляют свои научные достижения, но и знакомятся с работами других исследователей, обмениваются идеями и создают основу для новых научных коллабораций.

Целью XXVIII Республиканской научной конференции NASCO является обсуждение результатов научной деятельности молодых исследователей, стимулирование их инициативы и творческих способностей. Об этом в интервью изданию Azərbaycan müəllimi заявила главный консультант отдела политики науки, высшего и профессионального образования Министерства науки и образования Афет Садыгова.

К участию в конференции могут подать заявки докторанты и диссертанты, обучающиеся по программе доктора философии как в стране, так и за рубежом, а также молодые исследователи, находящиеся на пороге защиты диссертаций.

Афет Садыгова отметила, что представляемые диссертации должны состоять только из новых научных работ, к которым необходимо приложить сертификат об отсутствии плагиата. При отборе предпочтение будет отдано авторам с творческими способностями и обоснованными новыми идеями. В этом году впервые будет разрешена публикация выдающихся статей в международных журналах, индексируемых в базах данных Scopus и Web of Science.

Представитель министерства добавила, что сертификаты выдаются только участникам, присутствующим на панельных сессиях, а их тезисы публикуются в сборнике «Материалы конференции».