Президенту Болгарии запретили назначать главу спецслужб

Народное собрание одобрило в первом и втором чтениях поправки к закону об агентстве. Теперь руководителя ведомства будет избирать парламент по предложению правительства, а президентский указ больше не требуется. Ранее главу агентства предлагал Кабинет министров президенту, который утверждал назначение своим указом.

Предложение поддержали 120 депутатов. Поправки стали следствием противостояния между правящим большинством и президентом Руменом Радевым по вопросу назначения нового главы агентства. Теперь коалиция может продвинуть своего кандидата — действующего руководителя агентства Денё Денева.

Вечером 2 октября Радев отреагировал на одобрение поправок, заявив, что цель правительства — подчинить спецслужбы «манипуляциям на выборах, сокрытию краж и грабежей, созданию компромата на неудобных людей и подавлению любой возможной оппозиции». Президент не сказал, намерен ли наложить вето на поправки, но заявил, что «ожидает реакции граждан Болгарии, потому что это удар по демократии, который будет иметь долгосрочные негативные последствия».

Парламент также одобрил в первом чтении поправки, передающие ему полномочия по назначению руководителей Государственного агентства технических операций и Государственного агентства разведки; второе чтение ожидается на следующей неделе. Кроме того, правящая коалиция намерена внести поправки в закон о Службе национальной безопасности, чтобы лишить главу государства права использовать автомобили этой службы.