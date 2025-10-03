USD 1.7000
России и Азербайджану больше не по пути?
России и Азербайджану больше не по пути?

Президенту Болгарии запретили назначать главу спецслужб

17:26

Парламент Болгарии проголосовал за лишение президента страны права участвовать в назначении главы Государственного агентства национальной безопасности, сообщает БНР.

Народное собрание одобрило в первом и втором чтениях поправки к закону об агентстве. Теперь руководителя ведомства будет избирать парламент по предложению правительства, а президентский указ больше не требуется. Ранее главу агентства предлагал Кабинет министров президенту, который утверждал назначение своим указом.

Предложение поддержали 120 депутатов. Поправки стали следствием противостояния между правящим большинством и президентом Руменом Радевым по вопросу назначения нового главы агентства. Теперь коалиция может продвинуть своего кандидата — действующего руководителя агентства Денё Денева.

Вечером 2 октября Радев отреагировал на одобрение поправок, заявив, что цель правительства — подчинить спецслужбы «манипуляциям на выборах, сокрытию краж и грабежей, созданию компромата на неудобных людей и подавлению любой возможной оппозиции». Президент не сказал, намерен ли наложить вето на поправки, но заявил, что «ожидает реакции граждан Болгарии, потому что это удар по демократии, который будет иметь долгосрочные негативные последствия».

Парламент также одобрил в первом чтении поправки, передающие ему полномочия по назначению руководителей Государственного агентства технических операций и Государственного агентства разведки; второе чтение ожидается на следующей неделе. Кроме того, правящая коалиция намерена внести поправки в закон о Службе национальной безопасности, чтобы лишить главу государства права использовать автомобили этой службы.

СБУ: Убийство Парубия было заказано российскими спецслужбами
СБУ: Убийство Парубия было заказано российскими спецслужбами
19:10 399
Трамп пригрозил ХАМАС адом
Трамп пригрозил ХАМАС адом
18:36 647
Неизвестные дроны над базой Бундесвера
Неизвестные дроны над базой Бундесвера обновлено 18:13
18:13 1295
Новые детали побега Ибрагимова: заметают следы миллионов
Новые детали побега Ибрагимова: заметают следы миллионов наши подробности
16:43 3982
Газу хотят отдать наследнику Арафата
Газу хотят отдать наследнику Арафата новый поворот
13:30 3192
СГБ Азербайджана провела задержания в Иордании и Турции
СГБ Азербайджана провела задержания в Иордании и Турции
17:59 2507
Новые подробности по делу миллиардера Сулейманова
Новые подробности по делу миллиардера Сулейманова обновлено 17:48
17:48 6015
Поток европейцев в село Сым
Поток европейцев в село Сым фото
16:55 2882
США начинают войну
США начинают войну главная тема
15:15 5983
Выявлена еще одна компания Аднана Ахмедзаде
Выявлена еще одна компания Аднана Ахмедзаде следствие ведут знатоки
12:16 5907
В Азербайджане стартовали продажи обновленного флагмана Haval H6 с голосовым управлением
В Азербайджане стартовали продажи обновленного флагмана Haval H6 с голосовым управлением фото
16:45 1949

