России и Азербайджану больше не по пути?
России и Азербайджану больше не по пути?

Министр не смог ответить про Крым и ушел в отставку

17:28 2064

Министр культуры Литвы Игнотас Адомавичюс, возглавлявший ведомство менее недели, подал в отставку на фоне критики, вызванной его высказываниями о статусе Крыма, сообщает телеканал LRT.

Причиной отставки стало интервью порталу lrytas.lt, где он уклонился от прямого ответа на вопрос о статусе Крыма и обвинил журналистку в провокации. Эти высказывания вызвали общественный резонанс и стали, по словам премьер-министра Инги Ругинене, «последней каплей» — она предложила министру уйти в отставку добровольно.

На пресс-конференции в сейме Адомавичюс пояснил, что уходит не из-за ошибок, а из-за сильного давления на себя и свою семью, которые в последние дни ощущали угрозу даже в повседневной жизни.

«Моя задача выполнена — культура снова оказалась в центре внимания. Сейчас же важнее обезопасить семью и не дестабилизировать работу правительства», — отметил он.

Политик поблагодарил всех, кто его поддерживал, и заявил, что намерен и дальше «идти вместе с культурой», подчеркнув необходимость развития сферы без насилия, давления и унижений.

В ближайшее время коалиционный совет, включающий социал-демократов, «Зарю Немана» и Союз крестьян и зеленых, намерен провести заседание для обсуждения ситуации и выдвижения новой кандидатуры на пост министра культуры.

