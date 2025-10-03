USD 1.7000
EUR 1.9921
RUB 2.0614
Подписаться на уведомления
России и Азербайджану больше не по пути?
Новость дня
России и Азербайджану больше не по пути?

Преподобный Аджапахян получил два года

17:45 604

Глава Ширакской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Микаел Аджапахян приговорен армянским судом к двум годам лишения свободы по обвинению в публичных призывах к свержению власти.

Ранее прокуратура настаивала на сроке в два с половиной года с учетом времени, проведенного под арестом. Аджапахян находится под стражей с конца июня.

Аджапахян был арестован в конце июня этого года по обвинению в публичных призывах к свержению власти и находится в настоящее время в СИЗО.

Ранее в Армении были арестованы архиепископ Баграт Галстанян и пророссийский бизнесмен Самвел Карапетян.

СБУ: Убийство Парубия было заказано российскими спецслужбами
СБУ: Убийство Парубия было заказано российскими спецслужбами
19:10 404
Трамп пригрозил ХАМАС адом
Трамп пригрозил ХАМАС адом
18:36 647
Неизвестные дроны над базой Бундесвера
Неизвестные дроны над базой Бундесвера обновлено 18:13
18:13 1297
Новые детали побега Ибрагимова: заметают следы миллионов
Новые детали побега Ибрагимова: заметают следы миллионов наши подробности
16:43 3989
Газу хотят отдать наследнику Арафата
Газу хотят отдать наследнику Арафата новый поворот
13:30 3193
СГБ Азербайджана провела задержания в Иордании и Турции
СГБ Азербайджана провела задержания в Иордании и Турции
17:59 2512
Новые подробности по делу миллиардера Сулейманова
Новые подробности по делу миллиардера Сулейманова обновлено 17:48
17:48 6017
Поток европейцев в село Сым
Поток европейцев в село Сым фото
16:55 2885
США начинают войну
США начинают войну главная тема
15:15 5986
Выявлена еще одна компания Аднана Ахмедзаде
Выявлена еще одна компания Аднана Ахмедзаде следствие ведут знатоки
12:16 5909
В Азербайджане стартовали продажи обновленного флагмана Haval H6 с голосовым управлением
В Азербайджане стартовали продажи обновленного флагмана Haval H6 с голосовым управлением фото
16:45 1950

ЭТО ВАЖНО

СБУ: Убийство Парубия было заказано российскими спецслужбами
СБУ: Убийство Парубия было заказано российскими спецслужбами
19:10 404
Трамп пригрозил ХАМАС адом
Трамп пригрозил ХАМАС адом
18:36 647
Неизвестные дроны над базой Бундесвера
Неизвестные дроны над базой Бундесвера обновлено 18:13
18:13 1297
Новые детали побега Ибрагимова: заметают следы миллионов
Новые детали побега Ибрагимова: заметают следы миллионов наши подробности
16:43 3989
Газу хотят отдать наследнику Арафата
Газу хотят отдать наследнику Арафата новый поворот
13:30 3193
СГБ Азербайджана провела задержания в Иордании и Турции
СГБ Азербайджана провела задержания в Иордании и Турции
17:59 2512
Новые подробности по делу миллиардера Сулейманова
Новые подробности по делу миллиардера Сулейманова обновлено 17:48
17:48 6017
Поток европейцев в село Сым
Поток европейцев в село Сым фото
16:55 2885
США начинают войну
США начинают войну главная тема
15:15 5986
Выявлена еще одна компания Аднана Ахмедзаде
Выявлена еще одна компания Аднана Ахмедзаде следствие ведут знатоки
12:16 5909
В Азербайджане стартовали продажи обновленного флагмана Haval H6 с голосовым управлением
В Азербайджане стартовали продажи обновленного флагмана Haval H6 с голосовым управлением фото
16:45 1950
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться