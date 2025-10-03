Преподобный Аджапахян получил два года

Глава Ширакской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Микаел Аджапахян приговорен армянским судом к двум годам лишения свободы по обвинению в публичных призывах к свержению власти.

Ранее прокуратура настаивала на сроке в два с половиной года с учетом времени, проведенного под арестом. Аджапахян находится под стражей с конца июня.

Аджапахян был арестован в конце июня этого года по обвинению в публичных призывах к свержению власти и находится в настоящее время в СИЗО.

Ранее в Армении были арестованы архиепископ Баграт Галстанян и пророссийский бизнесмен Самвел Карапетян.