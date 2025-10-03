СГБ Азербайджана провела задержания в Иордании и Турции

В Азербайджане четверо человек, включая военнослужащего, обвиняются в государственной измене. Уголовное дело, предварительное следствие по которому завершено в Службе государственной безопасности (СГБ), с собранными материалами поступило в Бакинский военный суд.

Данные лица были задержаны некоторое время назад.

По имеющимся данным, Илькин Ганбаров и военнослужащий Вусал Агаев, обвиняемые в государственной измене в форме шпионажа посредством содействия представителям иностранной спецслужбы, были задержаны и привлечены к следствию в результате мероприятий, проведенных СГБ.

В ходе продолжающихся мероприятий СГБ Турал Алиев был задержан на территории Иордании, а Мамед Шарифов — на территории Турции. Их доставили в Азербайджан.

Против обвиняемых выдвинуто обвинение по статье 274 (государственная измена) Уголовного кодекса Азербайджана. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы в зависимости от обстоятельств дела.