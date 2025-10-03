USD 1.7000
России и Азербайджану больше не по пути?
России и Азербайджану больше не по пути?

СГБ Азербайджана провела задержания в Иордании и Турции

Инара Рафикгызы
17:59

В Азербайджане четверо человек, включая военнослужащего, обвиняются в государственной измене. Уголовное дело, предварительное следствие по которому завершено в Службе государственной безопасности (СГБ), с собранными материалами поступило в Бакинский военный суд.

Данные лица были задержаны некоторое время назад.

По имеющимся данным, Илькин Ганбаров и военнослужащий Вусал Агаев, обвиняемые в государственной измене в форме шпионажа посредством содействия представителям иностранной спецслужбы, были задержаны и привлечены к следствию в результате мероприятий, проведенных СГБ. 

В ходе продолжающихся мероприятий СГБ Турал Алиев был задержан на территории Иордании, а Мамед Шарифов — на территории Турции. Их доставили в Азербайджан.

Против обвиняемых выдвинуто обвинение по статье 274 (государственная измена) Уголовного кодекса Азербайджана. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы в зависимости от обстоятельств дела.

СБУ: Убийство Парубия было заказано российскими спецслужбами
СБУ: Убийство Парубия было заказано российскими спецслужбами
19:10 407
Трамп пригрозил ХАМАС адом
Трамп пригрозил ХАМАС адом
18:36 649
Неизвестные дроны над базой Бундесвера
Неизвестные дроны над базой Бундесвера обновлено 18:13
18:13 1298
Новые детали побега Ибрагимова: заметают следы миллионов
Новые детали побега Ибрагимова: заметают следы миллионов наши подробности
16:43 3990
Газу хотят отдать наследнику Арафата
Газу хотят отдать наследнику Арафата новый поворот
13:30 3194
СГБ Азербайджана провела задержания в Иордании и Турции
СГБ Азербайджана провела задержания в Иордании и Турции
17:59 2515
Новые подробности по делу миллиардера Сулейманова
Новые подробности по делу миллиардера Сулейманова обновлено 17:48
17:48 6019
Поток европейцев в село Сым
Поток европейцев в село Сым фото
16:55 2885
США начинают войну
США начинают войну главная тема
15:15 5988
Выявлена еще одна компания Аднана Ахмедзаде
Выявлена еще одна компания Аднана Ахмедзаде следствие ведут знатоки
12:16 5910
В Азербайджане стартовали продажи обновленного флагмана Haval H6 с голосовым управлением
В Азербайджане стартовали продажи обновленного флагмана Haval H6 с голосовым управлением фото
16:45 1950

