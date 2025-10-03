Трамп пригрозил ХАМАС адом

Президент США Дональд Трамп заявил, что палестинское движение ХАМАС должно согласиться на условия предложенной американской стороной сделки до 18:00 5 октября по североамериканскому восточному времени (02:00 по Баку 6 октября).

"Соглашение с ХАМАС должно быть достигнуто до 6 часов вечера 5 октября по времени Вашингтона, округ Колумбия. Все страны подписали соглашение! Если этот последний шанс не будет реализован, то на ХАМАС обрушится такой ад, какого еще никто никогда не видел", - написал Трамп в Truth Social.

Ранее Белый дом опубликовал план урегулирования конфликта в секторе Газа. Он предусматривает полное прекращение боевых действий, а также освобождение удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС заложников в течение 72 часов. Кроме того, в документе предлагается передать сектор под внешнее управление на переходный период. При этом находящимся в анклаве жителям будет предоставлена возможность как выехать из него, так и вернуться обратно.