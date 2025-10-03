USD 1.7000
России и Азербайджану больше не по пути?

Незаконная вырубка деревьев в трех регионах Азербайджана

Ульвия Худиева
18:56 281

За последнюю неделю на территории Баку, Сумгаита и Агстафы были зафиксированы случаи незаконной вырубки зеленых насаждений.

Об этом сообщили haqqin.az в Министерстве экологии и природных ресурсов.

В ходе проверки было установлено, что в результате незаконной вырубки деревьев в Баку (Ясамальский район, улица Шарифзаде; Бинагадинский район, поселок Баладжары), в Сумгаите (11-й микрорайон) и в Агстафе (села Беюккесик и Колхалифали) ущерб составил 151 100 манатов.

По каждому факту ущерб зеленым насаждениям носит уголовно наказуемый характер, поэтому материалы готовятся для передачи в правоохранительные органы, чтобы дать им правовую оценку. 

