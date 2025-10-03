USD 1.7000
России и Азербайджану больше не по пути?
России и Азербайджану больше не по пути?

СБУ: Убийство Парубия было заказано российскими спецслужбами

19:10 414

Подозреваемый в убийстве бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия действовал по указанию российских спецслужб. Его завербовали в прошлом году.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Украинские правоохранители выяснили, что более года назад фигурант начал получать от российских спецслужб задания и отчитывался РФ об их выполнении. Сначала мужчина передавал россиянам локации Сил обороны, а также пытался установить время и направление движения поездов с топливом.

"После проверки готовности агента к выполнению более "сложной" задачи российская спецслужба поручила ему убить Андрея Парубия и профинансировала подготовку к этому преступлению. Чтобы выполнить заказ РФ, злоумышленник отслеживал расписание дня и маршруты передвижения народного депутата", - уточнили в СБУ.

Киллер готовил план своего побега после убийства, но правоохранители не дали вероятному убийце скрыться и задержали его в Хмельницкой области.

Теперь ему сообщили о подозрении в госизмене. Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненный срок с конфискацией имущества.

Ранее убийство Парубия квалифицировали по ст. 112 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь народного депутата Украины, совершенное в связи с его государственной деятельностью).

Напомним, днем 30 августа прямо на улице во Львове застрелили бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия. Убийца скрылся.

Полицейские организовали спецоперацию по поиску и задержанию злоумышленника. При этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что убийство было тщательно подготовлено.

Уже в ночь на 1 сентября глава украинского государства сообщил, что подозреваемый в убийстве задержан. Им оказался 52-летний Михаил Сцельников.

В ходе обысков правоохранители обнаружили у него дома советские награды и знаки отличия. В соцсетях мужчина оправдывал действия России.

13:42 2535
19:10 415
18:36 653
18:13 1299
16:43 3995
13:30 3194
17:59 2523
17:48 6025
16:55 2891
15:15 5993
12:16 5911

