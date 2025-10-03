USD 1.7000
EUR 1.9921
RUB 2.0614
Подписаться на уведомления
России и Азербайджану больше не по пути?
Новость дня
России и Азербайджану больше не по пути?

Важный телефонный разговор Трампа и Эрдогана

новость дополнена
19:24 1830

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

В ходе беседы обсуждались двусторонние отношения и ситуация в Газе.

Президент Турции отметил, что его визит в Вашингтон укрепил связи между странами, и особо подчеркнул важность расширения сотрудничества в сфере оборонной промышленности.

Эрдоган подчеркнул, что Турция активно работает над установлением мира в регионе, особенно в Газе. Он отметил, что Анкара приветствует все инициативы, направленные на достижение этих целей.

Президент Турции сообщил, что его страна ускорила дипломатические усилия для достижения мира и продолжит вносить вклад в глобальную концепцию мира. Эрдоган подчеркнул, что прекращение атак со стороны Израиля является ключевым для успеха мирных инициатив в регионе.

Военные США нанесли удар по наркосудну в Карибском море
Военные США нанесли удар по наркосудну в Карибском море видео
20:58 318
Важный телефонный разговор Трампа и Эрдогана
Важный телефонный разговор Трампа и Эрдогана новость дополнена
19:24 1831
Между искренней помощью и политическим трюкачеством
Между искренней помощью и политическим трюкачеством главная тема; все еще актуально
13:42 2919
СБУ: Убийство Парубия было заказано российскими спецслужбами
СБУ: Убийство Парубия было заказано российскими спецслужбами
19:10 2126
Трамп дал ХАМАС «последний шанс»: «Иначе обрушится ад…»
Трамп дал ХАМАС «последний шанс»: «Иначе обрушится ад…»
18:36 1370
Неизвестные дроны над базой Бундесвера
Неизвестные дроны над базой Бундесвера обновлено 18:13
18:13 1843
Новые детали побега Ибрагимова: заметают следы миллионов
Новые детали побега Ибрагимова: заметают следы миллионов наши подробности
16:43 5636
Газу хотят отдать наследнику Арафата
Газу хотят отдать наследнику Арафата новый поворот
13:30 3558
Новые подробности по делу миллиардера Сулейманова
Новые подробности по делу миллиардера Сулейманова обновлено 17:48
17:48 7237
Поток европейцев в село Сым
Поток европейцев в село Сым фото
16:55 4105
США начинают войну
США начинают войну главная тема
15:15 7303

ЭТО ВАЖНО

Военные США нанесли удар по наркосудну в Карибском море
Военные США нанесли удар по наркосудну в Карибском море видео
20:58 318
Важный телефонный разговор Трампа и Эрдогана
Важный телефонный разговор Трампа и Эрдогана новость дополнена
19:24 1831
Между искренней помощью и политическим трюкачеством
Между искренней помощью и политическим трюкачеством главная тема; все еще актуально
13:42 2919
СБУ: Убийство Парубия было заказано российскими спецслужбами
СБУ: Убийство Парубия было заказано российскими спецслужбами
19:10 2126
Трамп дал ХАМАС «последний шанс»: «Иначе обрушится ад…»
Трамп дал ХАМАС «последний шанс»: «Иначе обрушится ад…»
18:36 1370
Неизвестные дроны над базой Бундесвера
Неизвестные дроны над базой Бундесвера обновлено 18:13
18:13 1843
Новые детали побега Ибрагимова: заметают следы миллионов
Новые детали побега Ибрагимова: заметают следы миллионов наши подробности
16:43 5636
Газу хотят отдать наследнику Арафата
Газу хотят отдать наследнику Арафата новый поворот
13:30 3558
Новые подробности по делу миллиардера Сулейманова
Новые подробности по делу миллиардера Сулейманова обновлено 17:48
17:48 7237
Поток европейцев в село Сым
Поток европейцев в село Сым фото
16:55 4105
США начинают войну
США начинают войну главная тема
15:15 7303
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться