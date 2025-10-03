Важный телефонный разговор Трампа и Эрдогана

В ходе беседы обсуждались двусторонние отношения и ситуация в Газе.

Президент Турции отметил, что его визит в Вашингтон укрепил связи между странами, и особо подчеркнул важность расширения сотрудничества в сфере оборонной промышленности.

Эрдоган подчеркнул, что Турция активно работает над установлением мира в регионе, особенно в Газе. Он отметил, что Анкара приветствует все инициативы, направленные на достижение этих целей.

Президент Турции сообщил, что его страна ускорила дипломатические усилия для достижения мира и продолжит вносить вклад в глобальную концепцию мира. Эрдоган подчеркнул, что прекращение атак со стороны Израиля является ключевым для успеха мирных инициатив в регионе.