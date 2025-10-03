Скончался Октай Ширалиев

Октай Ширалиев - выпускник Азербайджанского медицинского института имени Н.Нариманова, руководил Республиканским диагностическим центром.

Распоряжением президента Ильхама Алиева 20 октября 2005 года был назначен министром здравоохранения, проработал на этой должности до апреля 2021 года. В 2015 году был награжден орденом «Шохрат» за заслуги в развитии здравоохранения.

В разные годы Октай Ширалиев входил в состав Государственной комиссии по реформам в сфере науки, оргкомитетов по проведению Европейских игр в Баку, Кубка мира по шахматам и Всемирной шахматной олимпиады.

В Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) сообщили haqqin.az, что «3 октября 2025 года, около 17:30, в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов, связанный с бывшим министром здравоохранения Октаем Ширалиевым. На место незамедлительно была направлена бригада скорой помощи. Медики зафиксировали смерть бывшего министра до прибытия врача».

Редакция haqqin.az выражает глубокие соболезнования семье и близким Октая Ширалиева.