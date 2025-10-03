USD 1.7000
России и Азербайджану больше не по пути?
России и Азербайджану больше не по пути?

Скончался Октай Ширалиев

19:23 3256

В возрасте 75 лет скончался бывший министр здравоохранения Азербайджана профессор, доктор медицинских наук Октай Ширалиев.

Октай Ширалиев - выпускник Азербайджанского медицинского института имени Н.Нариманова, руководил Республиканским диагностическим центром.

Распоряжением президента Ильхама Алиева 20 октября 2005 года был назначен министром здравоохранения, проработал на этой должности до апреля 2021 года. В 2015 году был награжден орденом «Шохрат» за заслуги в развитии здравоохранения.

В разные годы Октай Ширалиев входил в состав Государственной комиссии по реформам в сфере науки, оргкомитетов по проведению Европейских игр в Баку, Кубка мира по шахматам и Всемирной шахматной олимпиады. 

В Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) сообщили haqqin.az, что «3 октября 2025 года, около 17:30, в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов, связанный с бывшим министром здравоохранения Октаем Ширалиевым. На место незамедлительно была направлена бригада скорой помощи. Медики зафиксировали смерть бывшего министра до прибытия врача».

Редакция haqqin.az выражает глубокие соболезнования семье и близким Октая Ширалиева.

Военные США нанесли удар по наркосудну в Карибском море
Военные США нанесли удар по наркосудну в Карибском море видео
20:58 320
Важный телефонный разговор Трампа и Эрдогана
Важный телефонный разговор Трампа и Эрдогана новость дополнена
19:24 1833
Между искренней помощью и политическим трюкачеством
Между искренней помощью и политическим трюкачеством главная тема; все еще актуально
13:42 2920
СБУ: Убийство Парубия было заказано российскими спецслужбами
СБУ: Убийство Парубия было заказано российскими спецслужбами
19:10 2126
Трамп дал ХАМАС «последний шанс»: «Иначе обрушится ад…»
Трамп дал ХАМАС «последний шанс»: «Иначе обрушится ад…» обновлено 21:18
21:18 1372
Неизвестные дроны над базой Бундесвера
Неизвестные дроны над базой Бундесвера обновлено 18:13
18:13 1844
Новые детали побега Ибрагимова: заметают следы миллионов
Новые детали побега Ибрагимова: заметают следы миллионов наши подробности
16:43 5637
Газу хотят отдать наследнику Арафата
Газу хотят отдать наследнику Арафата новый поворот
13:30 3558
Новые подробности по делу миллиардера Сулейманова
Новые подробности по делу миллиардера Сулейманова обновлено 17:48
17:48 7237
Поток европейцев в село Сым
Поток европейцев в село Сым фото
16:55 4107
США начинают войну
США начинают войну главная тема
15:15 7306

