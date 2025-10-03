USD 1.7000
России и Азербайджану больше не по пути?
Новость дня
России и Азербайджану больше не по пути?

В Газе ликвидированы боевики ХАМАС

19:43 489

Служба безопасности Израиля сообщила об уничтожении 20 боевиков ХАМАС при попытке атаки на жителей Газы.

По информации армии, операция прошла в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа с участием подразделений ВВС, военной разведки и службы безопасности «Шин-Бет».

«Сегодня самолет ВВС ликвидировал вооруженную ячейку, состоявшую примерно из 20 террористов ХАМАС, которая пыталась совершить налет на жителей Газы, находившихся в гуманитарном районе на юге сектора», — говорится в сообщении армейской пресс-службы в соцсети Х.

В Армии обороны Израиля отметили, что некоторые боевики пытались использовать детей в качестве живого щита, но были нейтрализованы. Среди гражданских пострадавших нет.

Военные США нанесли удар по наркосудну в Карибском море
Военные США нанесли удар по наркосудну в Карибском море видео
20:58 321
Важный телефонный разговор Трампа и Эрдогана
Важный телефонный разговор Трампа и Эрдогана новость дополнена
19:24 1835
Между искренней помощью и политическим трюкачеством
Между искренней помощью и политическим трюкачеством главная тема; все еще актуально
13:42 2921
СБУ: Убийство Парубия было заказано российскими спецслужбами
СБУ: Убийство Парубия было заказано российскими спецслужбами
19:10 2127
Трамп дал ХАМАС «последний шанс»: «Иначе обрушится ад…»
Трамп дал ХАМАС «последний шанс»: «Иначе обрушится ад…» обновлено 21:18
21:18 1374
Неизвестные дроны над базой Бундесвера
Неизвестные дроны над базой Бундесвера обновлено 18:13
18:13 1844
Новые детали побега Ибрагимова: заметают следы миллионов
Новые детали побега Ибрагимова: заметают следы миллионов наши подробности
16:43 5637
Газу хотят отдать наследнику Арафата
Газу хотят отдать наследнику Арафата новый поворот
13:30 3560
Новые подробности по делу миллиардера Сулейманова
Новые подробности по делу миллиардера Сулейманова обновлено 17:48
17:48 7237
Поток европейцев в село Сым
Поток европейцев в село Сым фото
16:55 4109
США начинают войну
США начинают войну главная тема
15:15 7306

