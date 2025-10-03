В Газе ликвидированы боевики ХАМАС

Служба безопасности Израиля сообщила об уничтожении 20 боевиков ХАМАС при попытке атаки на жителей Газы.

По информации армии, операция прошла в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа с участием подразделений ВВС, военной разведки и службы безопасности «Шин-Бет».

«Сегодня самолет ВВС ликвидировал вооруженную ячейку, состоявшую примерно из 20 террористов ХАМАС, которая пыталась совершить налет на жителей Газы, находившихся в гуманитарном районе на юге сектора», — говорится в сообщении армейской пресс-службы в соцсети Х.

В Армии обороны Израиля отметили, что некоторые боевики пытались использовать детей в качестве живого щита, но были нейтрализованы. Среди гражданских пострадавших нет.