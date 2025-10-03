Беспилотники Украины могут стать частью сделки с США

Украина и США ведут переговоры о сделке с боевыми беспилотными технологиями. На этой неделе в Вашингтоне к обсуждениям приступили представители украинской стороны, возглавляемые заместителем министра обороны Сергеем Боевым, пишет The Wall Street Journal.

Соглашение предусматривает предоставление Украине проверенных в бою беспилотников и технологий в обмен на роялти или другие виды вознаграждения. Сделку поддержали президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский. Потенциальный размер сделки может составить миллиарды долларов, а на обсуждение деталей уйдут несколько месяцев.

Украина опережает США в массовом производстве дешевых боевых дронов и готова делиться опытом в их производстве и применении. Соединенные Штаты заинтересованы в этих технологиях для вооруженных сил, а Киев в обмен хочет получить высокотехнологичное американское оружие, включая системы Patriot, HIMARS, ATACMS и многоцелевой истребитель.

Сделка с дронами может стать частью более крупного военного пакета на десятки миллиардов долларов, включая ракеты дальнего радиуса действия. Украина также активно применяет беспилотники в морских операциях, что позволило вывести из своих вод Черноморский флот России.

Рассматриваются несколько моделей соглашения: передача технологий и прототипов, создание дочернего предприятия украинской компанией в США для производства дронов или прямые закупки американскими вооруженными силами.