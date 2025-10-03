USD 1.7000
EUR 1.9921
RUB 2.0614
Подписаться на уведомления
России и Азербайджану больше не по пути?
Новость дня
России и Азербайджану больше не по пути?

Беспилотники Украины могут стать частью сделки с США

19:59 599

Украина и США ведут переговоры о сделке с боевыми беспилотными технологиями. На этой неделе в Вашингтоне к обсуждениям приступили представители украинской стороны, возглавляемые заместителем министра обороны Сергеем Боевым, пишет The Wall Street Journal.

Соглашение предусматривает предоставление Украине проверенных в бою беспилотников и технологий в обмен на роялти или другие виды вознаграждения. Сделку поддержали президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский. Потенциальный размер сделки может составить миллиарды долларов, а на обсуждение деталей уйдут несколько месяцев.

Украина опережает США в массовом производстве дешевых боевых дронов и готова делиться опытом в их производстве и применении. Соединенные Штаты заинтересованы в этих технологиях для вооруженных сил, а Киев в обмен хочет получить высокотехнологичное американское оружие, включая системы Patriot, HIMARS, ATACMS и многоцелевой истребитель.

Сделка с дронами может стать частью более крупного военного пакета на десятки миллиардов долларов, включая ракеты дальнего радиуса действия. Украина также активно применяет беспилотники в морских операциях, что позволило вывести из своих вод Черноморский флот России.

Рассматриваются несколько моделей соглашения: передача технологий и прототипов, создание дочернего предприятия украинской компанией в США для производства дронов или прямые закупки американскими вооруженными силами.

Военные США нанесли удар по наркосудну в Карибском море
Военные США нанесли удар по наркосудну в Карибском море видео
20:58 324
Важный телефонный разговор Трампа и Эрдогана
Важный телефонный разговор Трампа и Эрдогана новость дополнена
19:24 1837
Между искренней помощью и политическим трюкачеством
Между искренней помощью и политическим трюкачеством главная тема; все еще актуально
13:42 2921
СБУ: Убийство Парубия было заказано российскими спецслужбами
СБУ: Убийство Парубия было заказано российскими спецслужбами
19:10 2130
Трамп дал ХАМАС «последний шанс»: «Иначе обрушится ад…»
Трамп дал ХАМАС «последний шанс»: «Иначе обрушится ад…» обновлено 21:18
21:18 1375
Неизвестные дроны над базой Бундесвера
Неизвестные дроны над базой Бундесвера обновлено 18:13
18:13 1845
Новые детали побега Ибрагимова: заметают следы миллионов
Новые детали побега Ибрагимова: заметают следы миллионов наши подробности
16:43 5640
Газу хотят отдать наследнику Арафата
Газу хотят отдать наследнику Арафата новый поворот
13:30 3560
Новые подробности по делу миллиардера Сулейманова
Новые подробности по делу миллиардера Сулейманова обновлено 17:48
17:48 7239
Поток европейцев в село Сым
Поток европейцев в село Сым фото
16:55 4110
США начинают войну
США начинают войну главная тема
15:15 7308

ЭТО ВАЖНО

Военные США нанесли удар по наркосудну в Карибском море
Военные США нанесли удар по наркосудну в Карибском море видео
20:58 324
Важный телефонный разговор Трампа и Эрдогана
Важный телефонный разговор Трампа и Эрдогана новость дополнена
19:24 1837
Между искренней помощью и политическим трюкачеством
Между искренней помощью и политическим трюкачеством главная тема; все еще актуально
13:42 2921
СБУ: Убийство Парубия было заказано российскими спецслужбами
СБУ: Убийство Парубия было заказано российскими спецслужбами
19:10 2130
Трамп дал ХАМАС «последний шанс»: «Иначе обрушится ад…»
Трамп дал ХАМАС «последний шанс»: «Иначе обрушится ад…» обновлено 21:18
21:18 1375
Неизвестные дроны над базой Бундесвера
Неизвестные дроны над базой Бундесвера обновлено 18:13
18:13 1845
Новые детали побега Ибрагимова: заметают следы миллионов
Новые детали побега Ибрагимова: заметают следы миллионов наши подробности
16:43 5640
Газу хотят отдать наследнику Арафата
Газу хотят отдать наследнику Арафата новый поворот
13:30 3560
Новые подробности по делу миллиардера Сулейманова
Новые подробности по делу миллиардера Сулейманова обновлено 17:48
17:48 7239
Поток европейцев в село Сым
Поток европейцев в село Сым фото
16:55 4110
США начинают войну
США начинают войну главная тема
15:15 7308
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться