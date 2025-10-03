ХАМАС не помешает плану Трампа по Газе

Страны Персидского залива проявляют готовность продвигать план президента США Дональда Трампа по сектору Газа, даже если ХАМАС откажется его поддержать, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Инициатива отражает стремление государств Залива снизить региональную напряженность и создать условия для экономического роста, в частности в рамках проектов, таких как «Видение 2030» Саудовской Аравии. План также является ответом на усиливающееся давление со стороны граждан, требующих прекращения войны. Один из высокопоставленных чиновников стран Залива назвал американский план «лучшим с начала войны».

Согласно плану, Израиль должен объявить в секторе Газа «безопасные зоны», очищенные от боевиков ХАМАС, где начнется восстановление. В статье 17 документа указано, что реализация проекта продолжится даже в случае отказа или затягивания со стороны ХАМАС в районах анклава, которые Израиль сочтет безопасными.