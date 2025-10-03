USD 1.7000
России и Азербайджану больше не по пути?
России и Азербайджану больше не по пути?

Беспилотники атаковали Сочи во время визита Путина

20:42 811

Поздно вечером 2 октября украинские дроны атаковали Сочи, где незадолго до начала налета закончил свое выступление в рамках пленарной сессии Валдайского форума президент России Владимир Путин, пишет The Moscow Times.

Около 22:30 (23:30 по Баку) были закрыты аэропорты в Сочи и Геленджике, через полчаса сочинский мэр Андрей Прошунин объявил об угрозе атаки беспилотников на город. Местные жители сообщили Shot о выстрелах систем ПВО над Черным морем и взрывах на фоне ревущей сирены. Также об угрозе атак БПЛА на федеральной территории Сириус отчитался ее глава Дмитрий Плишкин. «Все силы и средства готовы к ее отражению. Прошу сохранять спокойствие, отойти от окон и укрыться в безопасном месте», — написал чиновник в телеграм-канале.

Согласно сводкам Минобороны РФ, с 21:30 2 октября до 07:00 3 октября силы ПВО и РЭБ ликвидировали 11 украинских дронов над акваторией Черного моря и еще 4 цели — в Крыму. Опасность беспилотников в Сириусе и Сочи сняли примерно через 30-40 минут после начала налета дронов ВСУ. При этом ограничения в аэропортах Сочи и Геленджика длились семь часов. «В период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" 10 самолетов, выполнявших рейсы в Сочи», — сообщили в Росавиации. Например, один из лайнеров из Москвы в Сочи посадили в Грозном. По оценке Ассоциации туроператоров РФ (АТОР), к утру пятницы в аэропорту Сочи задерживались более 40 рейсов — 24 на вылет и около 20 — на прилет. Введенный план «Ковер» «привел к значительным задержкам рейсов», отметили в АТОР.

В четверг Путин выступил на пленарной сессии клуба «Валдай» в Сочи. Его речь, а также блок вопросов и ответов продлились почти четыре часа и завершились около 22:00. 

Меньше месяца назад, в ночь на 9 сентября, украинские дроны уже атаковали район в Сочи, недалеко от которого находится президентская резиденция «Бочаров ручей». Удар имел место вскоре после массированного обстрела РФ территории Украины, в результате которого пострадало здание украинского Кабмина в центре Киева. Представитель Кремля Дмитрий Песков тогда заявлял, что налет дронов ВСУ не повлиял на график Путина.

Военные США нанесли удар по наркосудну в Карибском море
Военные США нанесли удар по наркосудну в Карибском море видео
20:58 330
Важный телефонный разговор Трампа и Эрдогана
Важный телефонный разговор Трампа и Эрдогана новость дополнена
19:24 1840
Между искренней помощью и политическим трюкачеством
Между искренней помощью и политическим трюкачеством главная тема; все еще актуально
13:42 2922
СБУ: Убийство Парубия было заказано российскими спецслужбами
СБУ: Убийство Парубия было заказано российскими спецслужбами
19:10 2132
Трамп дал ХАМАС «последний шанс»: «Иначе обрушится ад…»
Трамп дал ХАМАС «последний шанс»: «Иначе обрушится ад…» обновлено 21:18
21:18 1377
Неизвестные дроны над базой Бундесвера
Неизвестные дроны над базой Бундесвера обновлено 18:13
18:13 1847
Новые детали побега Ибрагимова: заметают следы миллионов
Новые детали побега Ибрагимова: заметают следы миллионов наши подробности
16:43 5645
Газу хотят отдать наследнику Арафата
Газу хотят отдать наследнику Арафата новый поворот
13:30 3561
Новые подробности по делу миллиардера Сулейманова
Новые подробности по делу миллиардера Сулейманова обновлено 17:48
17:48 7239
Поток европейцев в село Сым
Поток европейцев в село Сым фото
16:55 4114
США начинают войну
США начинают войну главная тема
15:15 7312

