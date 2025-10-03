Трамп берет Газу на себя

Истекло время, отведенное президентом США Дональдом Трампом на принятие ХАМАС предложенного мирного плана по Газе. Однако палестинская группировка официального ответа так и не дала. Насколько рискованным может быть дальнейшее молчание лидеров ХАМАС и какие перспективы открывает этот план? Об этом в интервью haqqin.az рассказал известный израильский политолог Борис Миркин.

- Как в Израиле оценивают шансы на успех плана Трампа? - В израильском обществе он рассматривается как произраильский и в целом воспринимается положительно. План включает в себя 20 пунктов, и его особенностью является то, что в качестве гарантов выступает не только традиционный круг арабских стран — Иордания, Египет или монархии Персидского залива, но и более широкий спектр мусульманских государств, включая Турцию, Индонезию и Пакистан. Это весьма значимо. Особенно участие Индонезии и Пакистана, которые географически к региону Ближнего Востока не относятся. Их включение — личная заслуга президента Трампа, сумевшего убедить Джакарту и Исламабад поддержать план. Тем самым США демонстрируют России, Китаю и Ирану, что на их стороне оказалась даже Индонезия, контролирующая Малаккский пролив - важнейший стратегический регион Юго-Восточной Азии. Если ХАМАС примет план, то в течение 72 часов будут освобождены все израильские заложники — как живые, так и погибшие. И только после этого Израиль начнет освобождение палестинских заключенных. За каждого живого израильтянина предполагается выпустить из тюрем 15 палестинцев, а за тело погибшего — передача тел 15 боевиков. В целом же Израиль освободит 250 палестинских заключенных и еще 1700 человек, арестованных в ходе войны в Газе. Следующим этапом станет разоружение ХАМАС, за которым последует поэтапный вывод израильской армии. ЦАХАЛ будет отступать по трем условным линиям в зависимости от выполнения пунктов плана. После разоружения ХАМАС армия отойдет на первую линию. После ввода миротворцев из мусульманских стран — на вторую, и так далее. Индонезия, в частности, может сыграть важную роль в стабилизации обстановки в секторе при поддержке местных палестинских кланов, недовольных властью ХАМАС. Предполагается, что с их участием будет сформирована временная администрация. В дальнейшем к управлению Газой сможет подключиться и Палестинская автономия. В любом случае Израиль создаст вдоль всего периметра сектора Газа буферную зону шириной от 600 до 1000 метров, которая останется под его контролем. Одновременно будет снято большинство ограничений на доставку гуманитарной помощи, и начнется реализация экономических программ. Президент Трамп заявлял, что планирует привлечь специалистов, которые ранее участвовали в строительстве городов в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах. - Согласно плану, будет создан временный орган управления Газой под руководством президента США. Означает ли это, что Дональд Трамп станет своеобразным губернатором сектора Газа? - Дональд Трамп возглавит так называемый Совет по миру в Газе, но фактическое управление будет осуществлять бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр. Он считается произраильским политиком, что уже вызвало резкое недовольство у руководства ХАМАС. Именно Блэр будет руководить всеми административными и восстановительными процессами в Газе.

- А как обстоят дела с планом переселения палестинцев? - Никаких планов по насильственному переселению палестинцев нет. Те жители Газы, кто захочет уехать, смогут это сделать, сохраняя при этом право вернуться. Вероятно, будет предложена программа поощрения добровольной эмиграции. Ряд стран, таких как Индонезия или Индия, уже выразили неофициальную готовность принять часть палестинского населения. - Судя по всему, ХАМАС, даже несмотря на давление со стороны ряда арабских государств, может отказаться от плана Трампа. Каковы на Ваш взгляд могут быть последствия такого шага? - В случае отказа ХАМАС от плана Трампа Израиль продолжит военную операцию в Газе, но уже в условиях широкой международной поддержки. Согласно плану, боевики, которые сложат оружие и прекратят участие в вооруженной борьбе, получат амнистию. Территория сектора будет полностью демилитаризирована: уничтожены тоннели, склады оружия, подпольные заводы по производству ракет и гранат. Боевикам и лидерам ХАМАС будет предоставлена возможность покинуть Газу и выехать в любую страну, готовую их принять. Если ХАМАС отвергнет план, то международное сообщество не станет осуждать действия Израиля. Президент Трамп озвучил инициативу после получения официальной поддержки от восьми крупнейших мусульманских стран и Европейского союза. Даже Франция, недавно признавшая палестинскую государственность, поддержала этот документ. Таким образом, политически ХАМАС оказался в безвыходной ситуации. Руководство ХАМАС находится сейчас в Катаре, который уже поддержал план Трампа. Вероятно, палестинцы попытаются внести в него поправки, но шансы на их принятие крайне невелики. Решение должно быть принято в течение одного-двух дней. Американский президент сделал предложение, от которого трудно отказаться, - отклонив план Трампа, ХАМАС фактически потеряет поддержку со стороны арабского мира. На сегодняшний день Израиль контролирует большую часть территории сектора Газа. Под контролем ХАМАС остаются лишь отдельные районы Газы, которые ЦАХАЛ в ближайшее время полностью зачистит. Тем не менее остаются гуманитарные коридоры, по которым мирные жители все еще могут покинуть зону боевых действий.

- Есть ли прогнозы относительно того, сколько палестинцев останутся в Газе, если план Трампа будет реализован? - Если бы какая-либо страна согласилась принять все население сектора, то подавляющее большинство палестинцев, на мой взгляд, покинули бы Газу. В случае же срыва плана Трампа следующее поколение палестинцев в секторе ждет крайне тяжелая жизнь, вне зависимости от объема вложенных средств со стороны арабских монархий. Во время гражданской войны в Сирии миллионы сирийцев бежали в другие страны. Аналогичная ситуация может произойти и с палестинцами, если будет создана международная программа переселения. Ранее никто не был заинтересован в этом, но сейчас ситуация меняется. Не исключено, что реализация плана приведет к массовому исходу населения из сектора Газа. - В конечном счете Газа должна перейти под управление Палестинской автономии, не так ли? - Да, но в плане Трампа конкретные сроки этого перехода не указаны. В нынешнем виде руководство в Рамалле не заинтересовано в объединении с Газой. Для начала там должны пройти выборы. Последние выборы, проведенные одновременно в автономии и Газе, привели к победе ХАМАС и последующему роспуску парламента. Сегодня в Рамалле опасаются повторения подобного сценария. К тому же для передачи управления Газой Палестинская автономия должна провести серьезные реформы: изменить школьные программы, в которых сегодня культивируется ненависть к Израилю, привести систему образования в соответствие со стандартами ЮНЕСКО, прекратить практику выплат пособий семьям террористов, осужденных за нападения на израильтян. Сейчас такие семьи получают весьма крупные по местным меркам суммы, что лишь поощряет терроризм. - А что по этому поводу думает израильское общество? - Израильское общество разделено: правая часть выступает за аннексию Газы и Западного берега, леворадикальные силы против плана Трампа, считая его чрезмерно произраильским. Судя по всему, Газой в обозримом будущем будут управлять внешние силы — умеренные арабские страны под международным контролем. Палестинская автономия подключится к управлению позже, после проведения внутренних реформ. Конкретных временных рамок в плане не указано.