России и Азербайджану больше не по пути?
России и Азербайджану больше не по пути?

Дрон убил французского журналиста в Украине

21:49 722

Вблизи Дружковки в результате удара FPV-дрона погиб французский журналист Антони Лалликан, его коллега из Kyiv Independent Григорий Иванченко ранен.

Об этом сообщает 4 отдельная тяжелая механизированная бригада ВСУ.

"В результате прицельного удара FPV-дрона погиб французский журналист-фотограф Антони Лалликан. Вместе с ним на месте работал журналист и фотограф издания Kyiv Independent, член Украинской ассоциации профессиональных фотографов Григорий Иванченко. Он получил ранение, сейчас его состояние стабильное", – говорится в сообщении.

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко сообщил, что событие произошло утром 3 октября вблизи Дружковки Донецкой области.

Президент Франции выразил соболезнования в связи со смертью фоторепортера Антони Лалликана в Донецкой области Украины и подтвердил, что он погиб в результате атаки российского беспилотника.

В Иране разбился вертолет Красного Полумесяца
В Иране разбился вертолет Красного Полумесяца
22:26 382
Жесткое противостояние Азербайджана и Беларуси на Играх СНГ
Жесткое противостояние Азербайджана и Беларуси на Играх СНГ Нам нужно золото!
22:19 845
Зеленский о новых ударах России по Украине
Зеленский о новых ударах России по Украине фото; обновлено 22:48
22:48 997
В Италии представили туристические возможности Азербайджана
В Италии представили туристические возможности Азербайджана официоз
22:04 546
Трамп берет Газу на себя
Трамп берет Газу на себя разбираем с Борисом Миркиным
21:35 1099
США начинают войну
США начинают войну главная тема
15:15 8234
Скончался Октай Ширалиев
Скончался Октай Ширалиев новость дополнена
19:23 5305
Новые подробности по делу миллиардера Сулейманова
Новые подробности по делу миллиардера Сулейманова обновлено 21:35
21:35 8655
Военные США нанесли удар по наркосудну в Карибском море
Военные США нанесли удар по наркосудну в Карибском море видео
20:58 1248
Важный телефонный разговор Трампа и Эрдогана
Важный телефонный разговор Трампа и Эрдогана новость дополнена
19:24 2827
Между искренней помощью и политическим трюкачеством
Между искренней помощью и политическим трюкачеством главная тема; все еще актуально
13:42 3136

