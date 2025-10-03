Дрон убил французского журналиста в Украине

Вблизи Дружковки в результате удара FPV-дрона погиб французский журналист Антони Лалликан, его коллега из Kyiv Independent Григорий Иванченко ранен.

"В результате прицельного удара FPV-дрона погиб французский журналист-фотограф Антони Лалликан. Вместе с ним на месте работал журналист и фотограф издания Kyiv Independent, член Украинской ассоциации профессиональных фотографов Григорий Иванченко. Он получил ранение, сейчас его состояние стабильное", – говорится в сообщении.

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко сообщил, что событие произошло утром 3 октября вблизи Дружковки Донецкой области.

Президент Франции выразил соболезнования в связи со смертью фоторепортера Антони Лалликана в Донецкой области Украины и подтвердил, что он погиб в результате атаки российского беспилотника.