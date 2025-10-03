Новая оппозиция: футбол

Федерация футбола Ирана запретила журналистам и фотографам снимать видео как на стадионах, так и на прилегающих к ним территориях. Официальное объяснение — право демонстрировать полные записи или фрагменты матчей остается исключительно за государственным телеканалом. Кроме того, Федерация футбола ИРИ ввела запрет на публикацию видеозаписей, снятых зрителями. Журналистам теперь разрешается только фотографировать. В официальном заявлении говорится, что в отношении тех, кто попытается снять видео на телефон или камеру, будут применяться жесткие меры, а в случае повторного нарушения такому журналисту запретят доступ на стадионы. Аналогичные санкции грозят и редакциям СМИ — в случае публикации видео, снятого на стадионе или переданного болельщиками, будет вынесено письменное предупреждение, а доступ представителей этого СМИ к футбольным матчам будет аннулирован.

Иранские правозащитники считают, что настоящая причина запрета — вовсе не соблюдение авторских прав, а страх властей перед массовыми политическими высказываниями, которые все чаще звучат с трибун стадионов. Особенно участились случаи скандирования лозунгов в поддержку династии Пехлеви и против режима исламской республики. После трагической гибели 23-летней Махсы Амини в сентябре 2022 года, вызвавшей мощную волну гражданского неповиновения, футбольные стадионы, по сути, превратились в площадки для антиправительственных выступлений. Так, правительство уже четыре года держит закрытой крупнейшую спортивную арену страны — тегеранский стадион «Азади», закрытый якобы на реконструкцию. Между тем этот стадион, построенный еще в годы правления Мохаммада Реза-шаха Пехлеви всего за семнадцать месяцев и носивший имя «Арьямехр», до сих пор остается символом той эпохи. Дополнительное недовольство вызвали многочисленные видео, снятые болельщиками на стадионах «Тахти» и «Кале Хассан Хан» и запечатлевшие крайне запущенное состояние инфраструктуры. Эти видеоролики вызвали волну резкой критики в адрес Министерства спорта и Федерации футбола, что стало еще одной причиной введения новых ограничений.

По словам иранского политолога Хамида Шаханаги, с которым побеседовал корреспондент haqqin.az, звучащие на стадионах антиправительственные лозунги стали для властей серьезной проблемой. В стране действует только один государственный телеканал, вещание которого контролирует лично верховный лидер Али Хаменеи. Трансляции футбольных матчей теперь сопровождаются фоновым гулом, за которым возгласы болельщиков почти не слышны. А иногда звук с трибун полностью отключается, создавая иллюзию пустого стадиона. Тем не менее сквозь комментарии репортеров зрители слышат крики: «Смерть диктатору», «Хаменеи — убийца, его власть — коррупция», «Боже, благослови душу Реза-шаха», «Пока мулла жив, родина не станет родиной» и другие. Особенно активно звучат политические лозунги на играх тебризской команды «Трактор Сази». На пятнадцатой минуте каждого матча фанаты клуба скандируют лозунги в защиту преподавания азербайджанского языка в школах. Это – более чем прозрачная ссылка на 15-ю статью Конституции Ирана, которая формально позволяет это. В такие моменты телеканал, чтобы заглушить протест, полностью отключает звук трибун. Болельщики также требуют прекратить давление на команду, вывести с трибун представителей КСИР и сопровождают свои требования размахиванием флагов Азербайджана и Турции. За подобные действия фанатам «Трактора» запретили сопровождать команду на выездных матчах. Журналисты публикуют в интернете и в соцсетях видеозаписи с матчей, на которых отчетливо слышны антиправительственные лозунги. Чтобы пресечь распространение таких кадров, власти придумали формальный запрет на видеосъемку и публикацию роликов, ссылаясь на «защиту авторских прав». «Как будто футбольный матч — это театральное представление или художественный фильм», - пожимает плечами Шаханаги.