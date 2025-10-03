В Италии представили туристические возможности Азербайджана

1-2 октября Бюро по туризму Азербайджанa (ATB) совместно с "Азербайджанскими Авиалиниями" (AZAL) и пятью партнерами туристической индустрии страны приняло участие в серии мероприятий, проводимых в итальянских городах Риме и Милане.
В общей сложности в двух городах были проведены встречи более чем с 80 представителями итальянских туристических компаний и медиа.
В мероприятиях, организованных в Риме, приняли участие председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев, председатель правления Бюро по туризму Азербайджана Флориан Зенгстшмид, первый секретарь посольства Азербайджанской Республики в Итальянской Республике Хагани Гаджиев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Святом Престоле (Ватикан) Ильгар Мухтаров и др.
В рамках программы были продемонстрированы последние инновации, связанные с сектором гостеприимства Азербайджана, проекты в сфере оздоровительного туризма, а также возможности историко-культурного путешествия.
В городах проведения мероприятий были организованы встречи в формате B2B и сетевые мероприятия между представителями туристической индустрии Италии и Азербайджана.
На мероприятиях также выступил азербайджанский пианист и композитор Исфар Сарабский.
В рамках визита в Италию азербайджанская делегация приняла участие в Глобальном саммите Всемирного совета по путешествиям и туризму, который прошел в Риме 28–30 сентября. Среди высокопоставленных спикеров саммита — премьер-министр Италии Джорджа Мелони, генеральный секретарь UNWTO Шейха Нассер Аль-Новейс, а также руководители ведущих международных туристических компаний.
Отметим, "Азербайджанские Авиалинии" осуществляют ежедневные прямые рейсы по маршруту Баку-Милан, а WizzAir - четыре раза в неделю по маршруту Баку-Рим.