В Италии представили туристические возможности Азербайджана

1-2 октября Бюро по туризму Азербайджанa (ATB) совместно с "Азербайджанскими Авиалиниями" (AZAL) и пятью партнерами туристической индустрии страны приняло участие в серии мероприятий, проводимых в итальянских городах Риме и Милане.

В общей сложности в двух городах были проведены встречи более чем с 80 представителями итальянских туристических компаний и медиа.

В мероприятиях, организованных в Риме, приняли участие председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев, председатель правления Бюро по туризму Азербайджана Флориан Зенгстшмид, первый секретарь посольства Азербайджанской Республики в Итальянской Республике Хагани Гаджиев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Святом Престоле (Ватикан) Ильгар Мухтаров и др.