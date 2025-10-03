USD 1.7000
России и Азербайджану больше не по пути?
России и Азербайджану больше не по пути?

Зеленский о новых ударах России по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 3 октября российские войска нанесли новый удар по энергетической инфраструктуре Донецкой области. Электроснабжение в Краматорске, Славянске и Дружковке постепенно восстанавливается.

«Сегодня был очередной российский удар по нашей газовой инфраструктуре: как раз накануне отопительного сезона россияне ищут способы нанести больше вреда нашим людям. В этом ударе по газовым объектам было выпущено 35 ракет, включая баллистические. Комбинированный удар — половину ракет удалось сбить», — сказал Зеленский.

Он добавил, что непростая ситуация также наблюдается в Черниговской и Сумской областях после ударов дронов. Вечером того же дня Россия вновь атаковала Донецкую область баллистическими ракетами по энергетике.

Президент отметил, что ожидает больших результатов от военного командования, отвечающего за беспилотники, защиту неба и прикрытие северо-восточных регионов.

Зеленский также заявил о «справедливых ударах» по российской территории — по логистике и топливным объектам. «Я благодарен нашим воинам за меткость. Россия выбирает войну, разрушает жизни наших людей и должна за это отвечать. Дальность наших ударов будет увеличиваться», — подчеркнул он.

Глава государства добавил, что Россия импортирует бензин из разных регионов, включая Китай и Беларусь, что является одним из последствий её войны против Украины.

*** 22:05

В Краматорске прозвучали взрывы, сообщают местные каналы. В районе теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) начался сильный пожар, а в нескольких населенных пунктах пропал свет.

По данным главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина, отключения электроэнергии зафиксированы в Славянске, Дружковке, Константиновке и части Краматорска.

Взрывы также отмечены в Сумской области, в ряде областей Украины действует воздушная тревога. Появились фотографии пожара на ТЭЦ, что местные паблики связывают с российским ударом.

Напомним, в последние дни российские войска активно атакуют объекты энергетической инфраструктуры Украины.

