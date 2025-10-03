Зеленский о новых ударах России по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 3 октября российские войска нанесли новый удар по энергетической инфраструктуре Донецкой области. Электроснабжение в Краматорске, Славянске и Дружковке постепенно восстанавливается.

«Сегодня был очередной российский удар по нашей газовой инфраструктуре: как раз накануне отопительного сезона россияне ищут способы нанести больше вреда нашим людям. В этом ударе по газовым объектам было выпущено 35 ракет, включая баллистические. Комбинированный удар — половину ракет удалось сбить», — сказал Зеленский.

Он добавил, что непростая ситуация также наблюдается в Черниговской и Сумской областях после ударов дронов. Вечером того же дня Россия вновь атаковала Донецкую область баллистическими ракетами по энергетике.

Президент отметил, что ожидает больших результатов от военного командования, отвечающего за беспилотники, защиту неба и прикрытие северо-восточных регионов.

Зеленский также заявил о «справедливых ударах» по российской территории — по логистике и топливным объектам. «Я благодарен нашим воинам за меткость. Россия выбирает войну, разрушает жизни наших людей и должна за это отвечать. Дальность наших ударов будет увеличиваться», — подчеркнул он.

Глава государства добавил, что Россия импортирует бензин из разных регионов, включая Китай и Беларусь, что является одним из последствий её войны против Украины.