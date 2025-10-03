USD 1.7000
России и Азербайджану больше не по пути?
Новость дня
России и Азербайджану больше не по пути?

Жесткое противостояние Азербайджана и Беларуси на Играх СНГ

Нам нужно золото!
Эльмир Алиев, отдел спорта
22:19 850

Сегодня, в восьмой соревновательный день III Игр стран СНГ, азербайджанские спортсмены, помимо прыжков на батуте, завоевали медали в борьбе, карате, боксе и фехтовании.

В Гянджинском Олимпийском спорткомплексе в первый день турнира борцов, в котором ведущие роли принадлежат представителям России, азербайджанские спортсмены завоевали 7 медалей - 1 золото, 2 серебра и 4 бронзы. Единственную золотую награду взял вольник Нихад Абасов (71 кг).

Невероятная радость! Единственное золото Азербайджана в первый день турнира по борьбе

В Мингячевире стартовали каратисты. Сборная Азербайджана записала в свой актив 9 наград - 3 золота, 2 серебра, 4 бронзы. На высшую ступень пьедестала поднялись Медина Садыхова (55 кг), Нуран Рзазаде (67 кг) и Роман Гейдаров (ката).

Одну из трех золотых медалей в карате для Азербайджана завоевала Медина Садыхова

У азербайджанских боксеров 13 бронзовых медалей. Ровно столько представителей Азербайджана уступили в полуфиналах. При этом 11 боксеров выступят в финалах, которые пройдут завтра и послезавтра в новом Евлахском олимпийском спорткомплексе.

11 азербайджанских боксеров вышли в финал

Ну и, наконец, в фехтовании единственную бронзу завоевала шпажистка Мирнурай Абасова.

Мирнурай Абасова проиграла в полуфинале с разницей в один укол

Итак, по итогам 3 октября у Азербайджана 98 медалей - 13 золотых, 27 серебряных и 58 бронзовых.

В напряженной борьбе за 2-е общекомандное место мы пока уступаем Беларуси, у которой 15 золотых наград. Но уже завтра ситуация может кардинально измениться. Рассчитываем на золото в борьбе, карате, боксе и дзюдо. Сборная Азербайджана по футболу сыграет завтра в финале против России. Также будут разыгрываться медали в фехтовании и пулевой стрельбе.

Ну а лидирует Россия, у которой 72 золота. Золотые медали на нынешних Играх смогли завоевать еще две страны - Узбекистан (4) и Кыргызстан (3).

