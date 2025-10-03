Жесткое противостояние Азербайджана и Беларуси на Играх СНГ

Сегодня, в восьмой соревновательный день III Игр стран СНГ, азербайджанские спортсмены, помимо прыжков на батуте, завоевали медали в борьбе, карате, боксе и фехтовании. В Гянджинском Олимпийском спорткомплексе в первый день турнира борцов, в котором ведущие роли принадлежат представителям России, азербайджанские спортсмены завоевали 7 медалей - 1 золото, 2 серебра и 4 бронзы. Единственную золотую награду взял вольник Нихад Абасов (71 кг).

В Мингячевире стартовали каратисты. Сборная Азербайджана записала в свой актив 9 наград - 3 золота, 2 серебра, 4 бронзы. На высшую ступень пьедестала поднялись Медина Садыхова (55 кг), Нуран Рзазаде (67 кг) и Роман Гейдаров (ката).

У азербайджанских боксеров 13 бронзовых медалей. Ровно столько представителей Азербайджана уступили в полуфиналах. При этом 11 боксеров выступят в финалах, которые пройдут завтра и послезавтра в новом Евлахском олимпийском спорткомплексе.

Ну и, наконец, в фехтовании единственную бронзу завоевала шпажистка Мирнурай Абасова.