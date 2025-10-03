Турция эвакуирует активистов «Флотилии Сумуда» из Израиля

Турецкие власти планируют 4 октября отправить в Израиль специальный самолет для эвакуации 140 граждан Турции, Малайзии и Индонезии, которые находились на борту задержанных судов «Флотилии Сумуда». Об этом пишет Ynet со ссылкой на официальные лица, знакомые с подробностями. По словам последних, это решение было согласовано с израильскими властями.

Также отмечается, что Израиль откроет мост Алленби на границе с Иорданией, через который другие активисты будут переправлены в королевство. В то же время израильская сторона планирует арендовать самолет для перевозки остальных участников в страны Европы, а часть будет отправлена регулярными коммерческими рейсами.

В то же время официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели заявил, что рассматриваются различные варианты быстрой и безопасной эвакуации граждан Турции из Израиля, среди которых также есть их переброска специальным рейсом.

В результате захвата ВМС Израиля 42 судов флотилии, которые приблизились к берегам сектора Газа, были задержаны более 400 активистов.