USD 1.7000
EUR 1.9921
RUB 2.0614
Подписаться на уведомления
России и Азербайджану больше не по пути?
Новость дня
России и Азербайджану больше не по пути?

Американские военные остались без зарплаты

22:57 117

В США более миллиона военных вынуждены нести службу без оплаты труда в результате шатдауна правительства. Об этом 3 октября сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«В результате текущего прекращения работы правительства 1,3 млн мужчин и женщин в американской армии <…> не получают зарплату», — сказала она на брифинге, который опубликован на YouTube-канале агентства Associated Press.

По ее словам, семьи военнослужащих начали обращаться за продовольственной помощью из-за финансовой нестабильности. Ливитт также добавила, что усилия американского лидера Дональда Трампа по возвращению безопасности в США продолжаются, несмотря на шатдаун.

В США 1 октября произошла приостановка работы правительства. Из-за этого непервостепенный персонал федеральных ведомств будет принудительно отправлен в неоплачиваемые отпуска. При этом некоторые продолжат выполнять рабочие обязанности без зарплаты.

2 октября Трамп заявил, что в ходе его предстоящей встречи с директором административно-бюджетного управления страны Расселом Воутом будет обсуждаться возможность сокращения ряда демократических агентств на фоне шатдауна.

В Иране разбился вертолет Красного Полумесяца
В Иране разбился вертолет Красного Полумесяца
22:26 388
Жесткое противостояние Азербайджана и Беларуси на Играх СНГ
Жесткое противостояние Азербайджана и Беларуси на Играх СНГ Нам нужно золото!
22:19 858
Зеленский о новых ударах России по Украине
Зеленский о новых ударах России по Украине фото; обновлено 22:48
22:48 1012
В Италии представили туристические возможности Азербайджана
В Италии представили туристические возможности Азербайджана официоз
22:04 550
Трамп берет Газу на себя
Трамп берет Газу на себя разбираем с Борисом Миркиным
21:35 1107
США начинают войну
США начинают войну главная тема
15:15 8241
Скончался Октай Ширалиев
Скончался Октай Ширалиев новость дополнена
19:23 5314
Новые подробности по делу миллиардера Сулейманова
Новые подробности по делу миллиардера Сулейманова обновлено 21:35
21:35 8663
Военные США нанесли удар по наркосудну в Карибском море
Военные США нанесли удар по наркосудну в Карибском море видео
20:58 1249
Важный телефонный разговор Трампа и Эрдогана
Важный телефонный разговор Трампа и Эрдогана новость дополнена
19:24 2833
Между искренней помощью и политическим трюкачеством
Между искренней помощью и политическим трюкачеством главная тема; все еще актуально
13:42 3136

ЭТО ВАЖНО

В Иране разбился вертолет Красного Полумесяца
В Иране разбился вертолет Красного Полумесяца
22:26 388
Жесткое противостояние Азербайджана и Беларуси на Играх СНГ
Жесткое противостояние Азербайджана и Беларуси на Играх СНГ Нам нужно золото!
22:19 858
Зеленский о новых ударах России по Украине
Зеленский о новых ударах России по Украине фото; обновлено 22:48
22:48 1012
В Италии представили туристические возможности Азербайджана
В Италии представили туристические возможности Азербайджана официоз
22:04 550
Трамп берет Газу на себя
Трамп берет Газу на себя разбираем с Борисом Миркиным
21:35 1107
США начинают войну
США начинают войну главная тема
15:15 8241
Скончался Октай Ширалиев
Скончался Октай Ширалиев новость дополнена
19:23 5314
Новые подробности по делу миллиардера Сулейманова
Новые подробности по делу миллиардера Сулейманова обновлено 21:35
21:35 8663
Военные США нанесли удар по наркосудну в Карибском море
Военные США нанесли удар по наркосудну в Карибском море видео
20:58 1249
Важный телефонный разговор Трампа и Эрдогана
Важный телефонный разговор Трампа и Эрдогана новость дополнена
19:24 2833
Между искренней помощью и политическим трюкачеством
Между искренней помощью и политическим трюкачеством главная тема; все еще актуально
13:42 3136
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться