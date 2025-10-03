Американские военные остались без зарплаты

В США более миллиона военных вынуждены нести службу без оплаты труда в результате шатдауна правительства. Об этом 3 октября сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«В результате текущего прекращения работы правительства 1,3 млн мужчин и женщин в американской армии <…> не получают зарплату», — сказала она на брифинге, который опубликован на YouTube-канале агентства Associated Press.

По ее словам, семьи военнослужащих начали обращаться за продовольственной помощью из-за финансовой нестабильности. Ливитт также добавила, что усилия американского лидера Дональда Трампа по возвращению безопасности в США продолжаются, несмотря на шатдаун.

В США 1 октября произошла приостановка работы правительства. Из-за этого непервостепенный персонал федеральных ведомств будет принудительно отправлен в неоплачиваемые отпуска. При этом некоторые продолжат выполнять рабочие обязанности без зарплаты.

2 октября Трамп заявил, что в ходе его предстоящей встречи с директором административно-бюджетного управления страны Расселом Воутом будет обсуждаться возможность сокращения ряда демократических агентств на фоне шатдауна.