Россия готовит Китай к вторжению на Тайвань

Фарид Исаев, автор haqqin.az
3 октября 2025, 23:16 1269

Во всем комплексе взаимно полезных отношений между Россией и Китаем, сильно укрепившихся в последние годы, чрезвычайный интерес представляет военный аспект. О нем по понятным причинам и меньше известно, и последствия могут оказаться крайне серьезными.

Хакерской группе Black Moon удалось раздобыть целый архив контрактов и переписки властей России и Китая объемом в 800 страниц, а британский аналитический центр RUSI (Королевский объединенный институт оборонных исследований) проанализировал добытые данные. Выводы производят впечатление.

Хакерской группе Black Moon удалось раздобыть целый архив контрактов и переписки властей России и Китая объемом в 800 страниц

Переписка зафиксировала интерес Китая к российскому военному опыту воздушно-десантных операций и специальному оборудованию для десантирования. В 2023 году было достигнуто соглашение о поставках 37 легких гусеничных десантных бронемашин, 11 легких плавающих противотанковых самоходных установок, 11 бронетранспортеров десанта и нескольких командно-штабных машин, а также беспилотников «Орлан-10». Это комплект снаряжения для тяжелого десантного батальона или подразделения спецназа.

Соглашение предусматривает подготовку батальона китайских десантников сначала в России, а затем на китайских полигонах. Предусмотрено строительство ремонтно-технического центра в Китае со всей необходимой документацией, что позволило бы не только обслуживать полученную технику, но и производить ее модернизацию.

Очевидно, речь идет об отработке тактических и военно-технических моментов воздушного десантирования, которые затем могли бы быть масштабированы на другие китайские подразделения, уже с использованием преимущественно китайской техники.

Соглашение предусматривает подготовку батальона китайских десантников сначала в России, а затем на китайских полигонах

Специалисты британского аналитического центра не сомневаются, что речь идет об отработке Китаем вариантов десантной операции по захвату Тайваня. По их мнению, которым с изданием «Настоящее время» поделился один из аналитиков, ключевым пунктом к захвату острова может стать захват Тайбэя, главного порта и столицы страны.

Россия, считают в RUSI, заинтересована не просто в захвате Китаем Тайваня, она бы предпочла более масштабный и длительный вооруженный конфликт между Китаем и Соединенными Штатами в Индо-Тихоокеанском военном театре, с перспективой втягивания других стран, например Японии. Поэтому Москва будет по возможности провоцировать такое столкновение, повышая свой статус военного и экономического партнера Китая. В этом контексте присутствие Владимира Путина на военном параде в Пекине приобретает особые краски.

