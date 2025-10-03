Россия готовит Китай к вторжению на Тайвань

Во всем комплексе взаимно полезных отношений между Россией и Китаем, сильно укрепившихся в последние годы, чрезвычайный интерес представляет военный аспект. О нем по понятным причинам и меньше известно, и последствия могут оказаться крайне серьезными. Хакерской группе Black Moon удалось раздобыть целый архив контрактов и переписки властей России и Китая объемом в 800 страниц, а британский аналитический центр RUSI (Королевский объединенный институт оборонных исследований) проанализировал добытые данные. Выводы производят впечатление.

Переписка зафиксировала интерес Китая к российскому военному опыту воздушно-десантных операций и специальному оборудованию для десантирования. В 2023 году было достигнуто соглашение о поставках 37 легких гусеничных десантных бронемашин, 11 легких плавающих противотанковых самоходных установок, 11 бронетранспортеров десанта и нескольких командно-штабных машин, а также беспилотников «Орлан-10». Это комплект снаряжения для тяжелого десантного батальона или подразделения спецназа. Соглашение предусматривает подготовку батальона китайских десантников сначала в России, а затем на китайских полигонах. Предусмотрено строительство ремонтно-технического центра в Китае со всей необходимой документацией, что позволило бы не только обслуживать полученную технику, но и производить ее модернизацию. Очевидно, речь идет об отработке тактических и военно-технических моментов воздушного десантирования, которые затем могли бы быть масштабированы на другие китайские подразделения, уже с использованием преимущественно китайской техники.