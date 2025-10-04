USD 1.7000
России и Азербайджану больше не по пути?
России и Азербайджану больше не по пути?

Страшная авария в Баку

обновлено 00:18
00:18 1970

Информация о трех погибших и семи пострадавших в результате ДТП в Баку не соответствует действительности.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Согласно сообщению, сегодня около 21:30 в Сабаильском районе столицы произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека. Столкнулись автомобили марки Hyundai с государственным регистрационным номером 77-UM-421 и марки Opel с номером 50-EE-287. По данному факту проводится расследование.

*** 23:17

В Баку зафиксировано серьезное дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом, сообщают местные СМИ.

Авария произошла в Сабаильском районе Баку напротив Дворца водных видов спорта.

Столкнулись три автомобиля. По предварительным данным, три человека погибли, еще семь получили травмы. Пострадавшие доставлены в больницу.

ХАМАС согласился на план Трампа
ХАМАС согласился на план Трампа обновлено 23:50
3 октября 2025, 23:50 2925
Грозная заявка «Араз-Нахчывана»
Грозная заявка «Араз-Нахчывана» Почти как «Карабах» против «Копенгагена»
3 октября 2025, 23:49 862
DOST в Кельбаджаре снизит нагрузку на крупные города
DOST в Кельбаджаре снизит нагрузку на крупные города наш комментарий
3 октября 2025, 23:29 462
Новая оппозиция: футбол
Новая оппозиция: футбол Хамида Шаханаги комментирует для haqqin.az
3 октября 2025, 21:53 2699
Новые детали побега Ибрагимова: заметают следы миллионов
Новые детали побега Ибрагимова: заметают следы миллионов наши подробности
3 октября 2025, 16:43 7272
В Иране разбился вертолет Красного Полумесяца
В Иране разбился вертолет Красного Полумесяца
3 октября 2025, 22:26 806
Жесткое противостояние Азербайджана и Беларуси на Играх СНГ
Жесткое противостояние Азербайджана и Беларуси на Играх СНГ Нам нужно золото!
3 октября 2025, 22:19 1827
Зеленский о новых ударах России по Украине
Зеленский о новых ударах России по Украине фото; обновлено 22:48
3 октября 2025, 22:48 2036
В Италии представили туристические возможности Азербайджана
В Италии представили туристические возможности Азербайджана официоз
3 октября 2025, 22:04 1037
Трамп берет Газу на себя
Трамп берет Газу на себя разбираем с Борисом Миркиным
3 октября 2025, 21:35 1727
США начинают войну
США начинают войну главная тема
3 октября 2025, 15:15 8736

