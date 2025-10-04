Страшная авария в Баку

Информация о трех погибших и семи пострадавших в результате ДТП в Баку не соответствует действительности.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Согласно сообщению, сегодня около 21:30 в Сабаильском районе столицы произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека. Столкнулись автомобили марки Hyundai с государственным регистрационным номером 77-UM-421 и марки Opel с номером 50-EE-287. По данному факту проводится расследование.
*** 23:17
В Баку зафиксировано серьезное дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом, сообщают местные СМИ.
Авария произошла в Сабаильском районе Баку напротив Дворца водных видов спорта.
Столкнулись три автомобиля. По предварительным данным, три человека погибли, еще семь получили травмы. Пострадавшие доставлены в больницу.