DOST в Кельбаджаре снизит нагрузку на крупные города

Экономическая реинтеграция Карабаха и Восточного Зангезура сопровождается реализацией ряда инструментов, направленных на ускорение развития этих территорий. Среди них особое место занимает развитие сети центров социальных услуг DOST — инфраструктуры, которая уже зарекомендовала себя как эффективный механизм поддержки занятости и внутренней трудовой мобильности. Создание офисов DOST в новых экономических районах играет ключевую роль в формировании современной модели распределения трудовых ресурсов, особенно в условиях растущей потребности в квалифицированных кадрах для восстановления и развития освобожденных от оккупации территорий.

Сеть DOST продолжает динамично расширяться. В 2022 году в селе Агалы Зангиланского района начал работу пункт Smart DOST. В 2023-м открылся региональный центр в Карабахе, а в 2024-м — его филиал в Шуше. Карабахский региональный центр обслуживает не только Ханкенди, но и еще несколько районов: Барду, Тертер, Агджабеди, Физули, Ходжалы, Шушу, Ходжавенд и Агдам. А совсем недавно заработал новый пункт в Кельбаджарском районе. Центр Kalbacar DOST построен по современным архитектурным принципам и функционирует по модели «единого окна», предлагая жителям доступ к государственным услугам в сфере труда, занятости и социальной защиты. Его задача — упростить взаимодействие с государством, обеспечивая соискателям рабочих мест оперативность, прозрачность и удобство. Экономическая активность возвращающихся жителей Одной из ключевых задач является вовлечение в экономическую деятельность жителей, возвращающихся на освобожденные территории. В этом контексте центры DOST не только предоставляют стандартные услуги, но и работают, как своеобразные точки роста. В Кельбаджарском отделении, например, оказывают консультации и услуги по трудоустройству, обучению, а также по развитию малого и среднего предпринимательства. Пропускная способность центра — до 120 человек в день. Хотя сейчас фактический поток ниже, проекты создаются с расчетом на будущее расширение и рост. Это стратегический подход, учитывающий потенциал демографического и экономического роста региона. В новых экономических районах уже создана базовая инфраструктура, которая в перспективе позволит выйти на устойчивую динамику развития. Один из ключевых факторов — энергетика. К 2030 году совокупная мощность объектов генерации в Карабахе и Восточном Зангезуре достигнет 1,6 ГВт за счет солнечных, ветровых и гидроэлектростанций, а также установки панелей на крышах. Что обеспечит регион энергетической независимостью и создаст дополнительную привлекательность для инвесторов.

Соответственно, в регионе будет расти спрос и на рабочую силу — как в промышленности и сельском хозяйстве, так и в сфере услуг. Что откроет возможности для специалистов разного профиля, а также для начинающих, в том числе тех, кто заинтересован в открытии малого бизнеса. DOST и внутренняя миграция Важно подчеркнуть: сеть DOST не ограничивается обслуживанием только тех, кто вернулся или планирует вернуться в Карабах и Восточный Зангезур. Она ориентирована на всех граждан Азербайджана, независимо от места регистрации. Такой подход делает центры DOST универсальной платформой, снижающей барьеры при трудоустройстве и участии в экономике других регионов страны. В условиях, когда полноценное переселение семьи может быть связано с финансовыми и социальными издержками, внутренняя трудовая миграция становится более гибким вариантом. Возможность найти работу в другом регионе без необходимости полного переезда помогает сбалансировать рынок труда, обеспечивая приток рабочей силы туда, где она особенно нужна. Это актуально, прежде всего, для новых экономических районов, где создаются рабочие места, но пока ощущается нехватка персонала. DOST становится связующим звеном между работодателями и соискателями, между регионами с избыточной рабочей силой и территориями, где наблюдается ее дефицит.