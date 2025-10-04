США выпустят монету с изображением Трампа

В США выпустят однодолларовую монету с изображением президента Дональда Трампа, заявил советник по коммуникациям сенатора-республиканца от Техаса Теда Круза Стив Гест в X.

«Америка вернулась, а вместе с ней и однодолларовая монета. [Дональд Трамп] навсегда останется лицом 250-летия Америки благодаря [министру финансов Скотту Бессенту] и [казначею Брэндону Бичу]», — написал он, прикрепив к публикации черновой вариант изображения.

На лицевой стороне монеты изображен профиль Трампа. Сверху расположено слово Liberty (с англ. «свобода»), в середине — фраза In God We Trust (девиз США и штата Флорида, помещается на монеты и купюры, с англ. «В Бога верим»). Внизу размещены даты 1776–2026 (250-летие с момента провозглашения независимости США от Великобритании).

На оборотной стороне изображен Трамп с поднятым вверх кулаком на фоне американского флага, на который нанесен номинал монеты $1. В верхней части расположены слова Fight, Fight, Fight, внизу написано United States of America и другой девиз США — E Pluribus Unum (с лат. «Из многих — единое»).

Бич подтвердил разработку такой монеты, посвященной 250-летию США, которое состоится в следующем году. «С нетерпением жду возможности поделиться более подробной информацией вскоре, как только закончится обструкционистский шатдаун правительства США», — сообщил в Х казначей США.

В ночь на 1 октября в США официально наступил шатдаун, поскольку Конгресс не смог принять бюджет на новый финансовый год. На этот период госучреждениям запрещено тратить деньги, большинство госслужащих отправляют в неоплачиваемые отпуска, а те, чей функционал считается критически важным (медики, пограничники, военные, транспортные работники и другие), будут работать без зарплаты.

Это стало первым подобным случаем почти за семь лет — в последние годы работа американского правительства приостанавливалась только частично.

Представитель американского Минфина подтвердил разработку такой монеты в комментарии Politico, отметив, что окончательно дизайн еще не выбран.

«Несмотря на вынужденное закрытие нашего правительства радикальными левыми, факты очевидны: под историческим руководством президента Дональда Трампа наша нация вступает в свой 250-летний юбилей более сильной, процветающей и лучшей, чем когда-либо прежде. <...> Этот первый проект хорошо отражает устойчивый дух нашей страны и демократии, даже несмотря на огромные препятствия», — приводит издание его заявление.

Politico отмечает, что Конгресс в 2020 году, во время первого президентского срока Трампа, принял двухпартийный закон, который разрешает министру финансов выпускать монеты номиналом $1 в течение 2026 года. Их дизайн должен «символизировать полупятисотлетнюю годовщину Соединенных Штатов». Трамп подписал этот закон.