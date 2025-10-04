USD 1.7000
России и Азербайджану больше не по пути?
России и Азербайджану больше не по пути?

Польша направила войска к границам с Германией и Литвой

Президент Польши Кароль Навроцкий направил войска к пропускным пунктам и госгранице с Германией и Литвой, сообщает Бюро национальной безопасности республики.

В соответствующем постановлении, которое подписал Навроцкий, указано, что Вооруженные силы Польши должны помочь пограничникам. Войска будут находиться у границ Германии и Литвы до 4 апреля 2026 года.

«С 5 октября 2025 года по 4 апреля 2026 года части и подразделения Вооруженных сил Польши будут направлены для обеспечения неприкосновенности государственной границы, общественной безопасности и порядка в районе пунктов пропуска через государственную границу и в пограничной зоне на государственной границе с Федеративной Республикой Германия и Литовской Республикой», — говорится в сообщении.

Двумя днями ранее в Министерстве внутренних дел Польши сообщили, что Варшава продлит пограничный контроль на границах с Германией и Литвой до 4 апреля 2026 года.

