России и Азербайджану больше не по пути?
России и Азербайджану больше не по пути?

Европарламент хочет быстрее отказаться от российских энергоносителей

Европарламент рассматривает возможность ускорить отказ от импорта российских энергоносителей. Поставки нефти планируется запретить с 2026 года, газа — с 2027-го. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Профильный комитет Европарламента планирует 16 октября проголосовать за поправки к программе по сокращению импорта российских энергоносителей RePowerEU. Для того, чтобы принять меры, нужно большинство голосов в Совете ЕС и в Европарламенте.

Изначально RePowerEU предполагала отказ от российской нефти и газа к концу 2027 года. В плане также предусмотрены меры по борьбе с «теневым флотом» России. Так ЕС называет суда, которые Россия якобы использует для обхода санкций.

По информации Bloomberg, Еврокомиссия также планирует ввести пошлины на импорт российской нефти, поступающей по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию. Для этого требуется согласие всех стран Евросоюза.

Единственным маршрутом поставок российского трубопроводного газа в Европу остается «Турецкий поток». Россия находится на втором месте после США среди поставщиков СПГ в ЕС с долей в 15%.

Полицейские в США и во Франции разгоняют протестующих газом
Полицейские в США и во Франции разгоняют протестующих газом объектив haqqin.az
Россия готовит Китай к вторжению на Тайвань
Россия готовит Китай к вторжению на Тайвань наше поле зрения
СГБ Азербайджана провела задержания в Иордании и Турции
СГБ Азербайджана провела задержания в Иордании и Турции все еще актуально
ХАМАС согласился на план Трампа
ХАМАС согласился на план Трампа обновлено 01:37
Грозная заявка «Араз-Нахчывана»
Грозная заявка «Араз-Нахчывана» Почти как «Карабах» против «Копенгагена»
DOST в Кельбаджаре снизит нагрузку на крупные города
DOST в Кельбаджаре снизит нагрузку на крупные города наш комментарий
Новая оппозиция: футбол
Новая оппозиция: футбол Хамида Шаханаги комментирует для haqqin.az
Новые детали побега Ибрагимова: заметают следы миллионов
Новые детали побега Ибрагимова: заметают следы миллионов наши подробности
В Иране разбился вертолет Красного Полумесяца
В Иране разбился вертолет Красного Полумесяца
Жесткое противостояние Азербайджана и Беларуси на Играх СНГ
Жесткое противостояние Азербайджана и Беларуси на Играх СНГ Нам нужно золото!
Зеленский о новых ударах России по Украине
Зеленский о новых ударах России по Украине фото; обновлено 22:48
