Рэпер P. Diddy приговорен к 4 годам тюрьмы

Суд в Нью-Йорке приговорил музыканта Шона Комбса, более известного как P. Diddy, к четырем годам и двум месяцам тюремного заключения, сообщает CNN.

Судья также обязал рэпера выплатить штраф в размере 500 тысяч долларов. Это максимальный размер штрафа, который он смог назначить.

С учетом вердикта присяжных, которые в июле признали Комбса виновным в двух эпизодах транспортировки людей для занятия проституцией, суд мог назначить рэперу до 20 лет лишения свободы.

Прокуратура просила приговорить Комбса не менее чем к 11 годам заключения. Защита утверждала, что Комбс должен получить не более 14 месяцев.