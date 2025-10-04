USD 1.7000
России и Азербайджану больше не по пути?
России и Азербайджану больше не по пути?

Рэпер P. Diddy приговорен к 4 годам тюрьмы

01:16 497

Суд в Нью-Йорке приговорил музыканта Шона Комбса, более известного как P. Diddy, к четырем годам и двум месяцам тюремного заключения, сообщает CNN.

Судья также обязал рэпера выплатить штраф в размере 500 тысяч долларов. Это максимальный размер штрафа, который он смог назначить.

С учетом вердикта присяжных, которые в июле признали Комбса виновным в двух эпизодах транспортировки людей для занятия проституцией, суд мог назначить рэперу до 20 лет лишения свободы.

Прокуратура просила приговорить Комбса не менее чем к 11 годам заключения. Защита утверждала, что Комбс должен получить не более 14 месяцев.

Полицейские в США и во Франции разгоняют протестующих газом
Полицейские в США и во Франции разгоняют протестующих газом объектив haqqin.az
01:49 196
Россия готовит Китай к вторжению на Тайвань
Россия готовит Китай к вторжению на Тайвань наше поле зрения
3 октября 2025, 23:16 1805
СГБ Азербайджана провела задержания в Иордании и Турции
СГБ Азербайджана провела задержания в Иордании и Турции все еще актуально
3 октября 2025, 17:59 6076
ХАМАС согласился на план Трампа
ХАМАС согласился на план Трампа обновлено 01:37
01:37 3687
Грозная заявка «Араз-Нахчывана»
Грозная заявка «Араз-Нахчывана» Почти как «Карабах» против «Копенгагена»
3 октября 2025, 23:49 1490
DOST в Кельбаджаре снизит нагрузку на крупные города
DOST в Кельбаджаре снизит нагрузку на крупные города наш комментарий
3 октября 2025, 23:29 652
Новая оппозиция: футбол
Новая оппозиция: футбол Хамида Шаханаги комментирует для haqqin.az
3 октября 2025, 21:53 3191
Новые детали побега Ибрагимова: заметают следы миллионов
Новые детали побега Ибрагимова: заметают следы миллионов наши подробности
3 октября 2025, 16:43 7643
В Иране разбился вертолет Красного Полумесяца
В Иране разбился вертолет Красного Полумесяца
3 октября 2025, 22:26 973
Жесткое противостояние Азербайджана и Беларуси на Играх СНГ
Жесткое противостояние Азербайджана и Беларуси на Играх СНГ Нам нужно золото!
3 октября 2025, 22:19 2211
Зеленский о новых ударах России по Украине
Зеленский о новых ударах России по Украине фото; обновлено 22:48
3 октября 2025, 22:48 2381

