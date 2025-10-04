Турция и склонила ХАМАС

Итак, ХАМАС официально заявил о готовности освободить всех израильских заложников и обсудить детали мирного плана президента США Дональда Трампа по прекращению огня в секторе Газа.
Отмечается, что ХАМАС передало посредникам официальный ответ на «план Трампа» по сектору Газа.
Напомним, президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече в Белом доме 29 сентября объявили о согласовании плана урегулирования ситуации в секторе Газы, состоящим из двадцати пунктов.
Первым на это заявление отреагировал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Выступая 1 октября на церемонии открытия осенней парламентской сессии, он подчеркнул, что высоко оценивает усилия Трампа, направленные на достижение перемирия, и заверил, что Турция продолжит вносить свой вклад в установление справедливого и прочного мира.
Фраза Эрдогана о мире, который должен быть «принят сторонами», была воспринята, как намек на необходимость соответствующей реакции со стороны руководства ХАМАС. За несколько дней до этого, 23 сентября, Эрдоган обсуждал вопрос Газы с Трампом и лидерами мусульманских стран. А вскоре после этого состоялась его личная встреча с президентом США в Белом доме, в ходе которой план Трампа стал основной темой переговоров.
Вместе с тем, как свидетельствуют источники haqqin.az в Анкаре, изменения, внесенные в окончательный текст плана после встречи Трампа с лидерами мусульманских стран, оказались для Турции и ряда других государств региона довольно неожиданными и даже шокирующими.
По имеющимся сведениям, Турция, Египет, Саудовская Аравия, Катар и Иордания были предварительно ознакомлены с проектом. Но при обнародовании плана Трампа выяснилось, что его окончательная версия существенно отличается от первоначальной.
Наибольшие разногласия возникли вокруг вопросов, касающихся числа палестинцев, подлежащих освобождению, а также условий поэтапного вывода израильских войск из Газы. Отдельное недовольство вызвало положение о создании «Совета мира» во главе с бывшим премьер-министром Великобритании Тони Блэром при отсутствии четко обозначенных сроков израильского отвода войск.
По данным американских источников, именно по настоянию Нетаньяху проект был пересмотрен.
Тем не менее, ключевые государства Ближнего Востока, включая Турцию, считают принципиально важным тот факт, что Израиль обязуется воздержаться от аннексии Западного берега и сектора Газы. В связи с этим Турция, Катар, Саудовская Аравия и Египет начали консультации с руководством ХАМАС, стремясь выработать согласованную позицию.
Значимость Турции в этом процессе усилил состоявшийся 30 сентября визит директора национальной разведки МİT Ибрагима Калына в Доху, где он провел переговоры с премьер-министром Катара Мухаммедом аль-Тани, руководителем египетской разведки Хасаном Рашадом и лидерами ХАМАС.
По информации арабских СМИ, Турция, Катар и Египет, несмотря на спорные положения документа, убеждали ХАМАС не отвергать во имя прекращения огня план Трампа.
Одновременно министр иностранных дел Турции Хакан Фидан начал турне по странам Персидского залива, где обсуждает этот план как с арабскими партнерами, так и с представителями ХАМАС. Отмечается, что параллельно Фидан ведет консультации и с американскими, и с европейскими коллегами.
Тем не менее, остается неопределенность относительно того, какой именно будет роль Турции в этом механизме и согласится ли Эрдоган войти в совет. Неясной также остается перспектива участия Турции в международных миротворческих силах, которые планируется направить в Газу.