Турция и склонила ХАМАС

Итак, ХАМАС официально заявил о готовности освободить всех израильских заложников и обсудить детали мирного плана президента США Дональда Трампа по прекращению огня в секторе Газа. Отмечается, что ХАМАС передало посредникам официальный ответ на «план Трампа» по сектору Газа. Напомним, президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече в Белом доме 29 сентября объявили о согласовании плана урегулирования ситуации в секторе Газы, состоящим из двадцати пунктов. Первым на это заявление отреагировал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Выступая 1 октября на церемонии открытия осенней парламентской сессии, он подчеркнул, что высоко оценивает усилия Трампа, направленные на достижение перемирия, и заверил, что Турция продолжит вносить свой вклад в установление справедливого и прочного мира.

Фраза Эрдогана о мире, который должен быть «принят сторонами», была воспринята, как намек на необходимость соответствующей реакции со стороны руководства ХАМАС. За несколько дней до этого, 23 сентября, Эрдоган обсуждал вопрос Газы с Трампом и лидерами мусульманских стран. А вскоре после этого состоялась его личная встреча с президентом США в Белом доме, в ходе которой план Трампа стал основной темой переговоров. Вместе с тем, как свидетельствуют источники haqqin.az в Анкаре, изменения, внесенные в окончательный текст плана после встречи Трампа с лидерами мусульманских стран, оказались для Турции и ряда других государств региона довольно неожиданными и даже шокирующими. По имеющимся сведениям, Турция, Египет, Саудовская Аравия, Катар и Иордания были предварительно ознакомлены с проектом. Но при обнародовании плана Трампа выяснилось, что его окончательная версия существенно отличается от первоначальной. Наибольшие разногласия возникли вокруг вопросов, касающихся числа палестинцев, подлежащих освобождению, а также условий поэтапного вывода израильских войск из Газы. Отдельное недовольство вызвало положение о создании «Совета мира» во главе с бывшим премьер-министром Великобритании Тони Блэром при отсутствии четко обозначенных сроков израильского отвода войск.